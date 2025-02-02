مدرب الخلود “بن ذكري” ينتقد التحكيم في دوري روشن ويكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن الأشواط الإضافية

في تصريح مثير، فتح مدرب الخلود، بن ذكري، النار على أداء الحكام في دوري روشن السعودي، منتقدًا قرارات التحكيم الخاصة بالأشواط الإضافية في المباريات الأخيرة. جاءت تصريحاته بعد سلسلة من الجدل حول بعض القرارات المثيرة للجدل، مما يزيد من حرارة المنافسة في الدوري هذا الموسم.

كتب محمد سعد – يهاجم المدير الفني “نور الدين بن ذكري” مدرب فريق الخلود التحكيم في دوري روشن لكرة القدم بالموسم الكروي الحالي 2024/ 2025.

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حيث ظهر “بن ذكري” يتحدث حول كواليس اللقاء الذي جمع الخلود مع الاتحاد، قائلًا: “في البطولات الأوروبية لا نشاهد 9 دقائق وقت إضافي، نحن هنا نلعب أشواط إضافية، هذه الموضة يجب أن تنتهي، فريقي يتعب والحكام يعطون هنا 10 دقائق وقت بدل الضائع، يجب أن نحافظ على مستوى الدوري، أحد المباريات وصلت 23 دقيقة وقت ضائع لا يوجد في كرة القدم”.

تابع موضحًا: “نحن نتحدث من أجل هذا الدوري سنين نخدم في كرة القدم السعودية نريد تطوير هذا الدوري لا يمكن أن نلعب كل هذه الدقائق كوقت ضائع“، وأردف قائلًا إن هناك فرق كبير بين الخلود والاتحاد، وهذا فارق الإمكانيات، وأشار “نور بن ذكري” إلى أنهم حضروا للتسلية لأنهم يعرفون حجم الفوارق.

يبدو أن التحكيم سيكون أحد أبرز النقاط التي سيتحدث عنها الجميع في دوري روشن السعودي هذا الموسم، خاصة مع التصريحات الحادة من مدرب الخلود. كيف سيتعامل الاتحاد السعودي مع هذه الانتقادات؟