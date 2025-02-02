أكوا باور تعلن عن وظائف شاغرة في مجالات متعددة – قدم الآن للحصول على فرصتك

أعلنت أكوا باور عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات ضمن الشركة الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة. إذا كنت تبحث عن فرصة عمل متميزة في بيئة عمل ديناميكية، يمكنك التقديم الآن والانضمام إلى فريق أكوا باور لتطوير مهاراتك والمساهمة في مشاريعها الطموحة.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة أكوا باور، الرائدة في مجال الطاقة وتحلية المياه، عن توفر 20 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدة تخصصات، وذلك للعمل في مدينة الرياض ضمن بيئة عمل محفزة تدعم التطور المهني والاستقرار الوظيفي.

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الوظائف المتاحة

أمين المتجر

مراقب المستندات

فني التحكم والتكامل

مدير مشارك العلاقات الإعلامية باللغة الإنجليزية

مسؤول البيئة والشؤون الاجتماعية

مدير مساعد العلاقات الإعلامية بالإنجليزية

مهندس – مشغل

مهندس هندسة وتحكم

مدير أول التمويل المؤسسي – عدد 2

مدير ضمان الجودة

مدير العقود

رئيس قسم الكهرباء

مدير التشغيل والصيانة

مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة

مدير التخطيط

مدير العقود

مدير مجلس معايير المحاسبة المالية

مدير التخطيط الأول

مدير المالية

التخصصات المطلوبة

إدارة الأعمال

العلاقات العامة

التسويق

الاتصالات

المالية

المحاسبة

القانون

الكهرباء

هندسة الأدوات

الهندسة

أو ما يعادلها

المزايا

رواتب تنافسية وحوافز مغرية

فرص حقيقية للتطور المهني

بيئة عمل محفزة وداعمة

تأمين طبي شامل

برامج تدريبية متقدمة

عن الشركة

أكوا باور شركة سعودية تأسست عام 2004م وتُعد من أكبر الشركات في تزويد الطاقة وتحلية المياه. تدير الشركة 64 محطة في 12 دولة، ويعمل لديها 3,500 موظف، ما يعزز من دورها الريادي في قطاع الطاقة عالميًا.

طريقة التقديم

التقديم متاح ابتداءً من اليوم الأحد 1446/8/4هـ الموافق 2025/2/2م عبر الرابط: اضغط هنا

لا تفوّت هذه الفرصة المميزة – قدّم الآن وانضم إلى فريق أكوا باور

مع أكوا باور، ستتمكن من التميز في مجالات الطاقة والمياه والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة. لا تفوت الفرصة وقدم الآن للحصول على وظيفة تناسب مهاراتك.