طريقة سهلة لتحضير القطايف في المنزل – وصفة لذيذة وسريعة

القطايف من الحلويات الشهيرة التي يتم تحضيرها في رمضان، لكن يمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة. إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير القطايف بمذاق شهي، لتتمكن من الاستمتاع بها مع العائلة أو الأصدقاء.

كتب محمد سعد – تتميز بتنوع الحشوات التي يمكن تقديمها بها، مثل المكسرات أو القشطة كما تبرز القطايف بأشكالها المختلفة وتعتبر من الأطباق المميزة التي تضفي نكهة خاصة لشهر الصيام، وتعد واحدة من أكثر الحلويات المحبوبة بين أفراد العائلة.

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طريقة عمل القطايف

لتحضير عجينة القطايف المثالية، تحتاج إلى المكونات التالية:

مقادير العجينة:

2 ونصف كوب من الدقيق الممتاز.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر للحصول على قوام هش.

ملعقة صغيرة من السكر لتحلية العجينة.

2 كوب من الماء الفاتر لجعل العجينة مرنة وسهلة التشكيل.

رشة من الملح لتوازن الطعم.

زيت خفيف لدهن المقلاة.

أما بالنسبة للحشوة، يمكن اختيار المكونات التالية:

جوز الهند المبشور لإضافة طعم مميز ولذيذ.

فول سوداني مفروم لإعطاء القرمشة والنكهة.

زبيب لتجربة حلوة وثرية.

زيت للقلي للحصول على قطايف مقلية ذهبية ولذيذة.

شربات للتحلية وإضفاء الطعم الحلو الذي يضيف لمسة نهائية رائعة.

خطوات تحضير القطايف في البيت

لتحضير القطايف اللذيذة باستخدام عجينة منزلية طازجة، اتبعي الخطوات التالية:

في الخلاط الكهربائي ضعي الدقي، الخميرة البيكنج بودر السكر والماء الفاتر.

امزجي المكونات معا حتى يصبح الخليط ناعما ومتجانسا.

بعد ذلك غطي الوعاء واتركيه في مكان دافئ ليختمر لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة حتى يتضاعف حجمه.

سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة ثم دهنها بقليل من الزيت.

استخدمي مغرفة صغيرة لصب حوالي ملعقتين كبيرتين من خليط العجينة على الطاسة ووزعيه بشكل دائري ليأخذ شكل القرص.

اتركي القطايف على النار لبضع دقائق حتى يظهر عليها الفقاعات ويبدأ طرفها في الاحمرار ثم ارفعيها بلطف باستخدام ملعقة مسطحة واتركيها لتبرد قليلا.

الآن حشي القطايف بالمكونات المفضلة لديك مثل جوز الهند الفول السوداني أو الزبيب يمكنك استخدام أي حشوة لذيذة حسب الرغبة.

سخني الزيت في مقلاة عميقة ثم قومي بقلي القطايف المحشوة حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

بعد القلي ضعي القطايف في وعاء به شربات دافئ لتمتص الطعم الحلو ثم ارفعيها وأتركيها لتصفي من الزيت الزائد.

قدمي القطايف مباشرة واستمتعي بمذاقها اللذيذ والمقرمش.

القطايف هي حلوى لذيذة وتناسب كافة الأوقات، خاصة في شهر رمضان. جرب هذه الطريقة السهلة لتحضيرها في المنزل واستمتع بمذاقها الرائع!