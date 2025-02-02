كيفية تفريز البطاطس للسحور في رمضان بدون أن تسود أو تفقد قرمشتها

تحضير البطاطس للسحور في رمضان يحتاج إلى طريقة تخزين خاصة للحفاظ على طعمها الطازج وقرمشتها. تعرف على الطريقة الصحيحة لتفريز البطاطس لتكون جاهزة للاستخدام أثناء السحور، مع ضمان أنها لا تسود أو تفقد قوامها المقرمش.

كتب محمد سعد -نظرًا لأن البطاطس من الأطعمة الأساسية في كل منزل وهي من أشهر الأطعمة في العالم نظرًا لطعمها اللذيذ الذي يستمتع به الكبار والصغار فإن العديد من ربات البيوت والسيدات يبحثن عن أفضل طريقة لتجميدها لسحور رمضان مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومن المعروف على نطاق واسع أنها من أكثر الأطعمة شعبية لتناولها مع الأطباق المختلفة وبسبب فوائدها الصحية العديدة ونكهتها الرائعة تقوم العديد من النساء بتخزينها في المنزل لتكون متوفرة دائمًا، خاصة خلال سحور رمضان.

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بطاطس جاهزة لسحور رمضان

غالبًا ما تبحث الأمهات عن وجبات رخيصة ومنخفضة التكلفة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن هذه الأطعمة التي يستمتع بها الكبار والصغار البطاطس والتي تتميز أيضًا بأسعارها المعقولة نظرًا لأن أسعارها معقولة الآن فإن ربات البيوت يرغبن في تجميدها جيدًا حتى يتمكنوا من استخدامها في السحور أو كوجبة عشاء سريعة وخفيفة مع مجموعة متنوعة من الأطعمة الآن يمكنك تجميدها بسهولة لأطول فترة ممكنة والآن إليكم المكونات:

أربعة كيلوغرامات من البطاطس النية.

ماء مغلي.

أكياس.

ماء مع ثلج.

ملح.

طريقة تجميد البطاطس في المنزل بطريقة صحيحة لسحور رمضان

أصبح تجميد البطاطس في المنزل سهلاً ومريحاً للغاية في أيامنا هذه، لذا يمكنك استخدامها في وجبة السحور مع وجبات السحور الأخرى في ليالي رمضان ما عليك سوى اتباع هذه التعليمات لتطبيق هذه الطريقة:

أولاً عليك اختيار البطاطس الطازجة العريضة.

ثم يجب تقشير البطاطس وتنظيفها وغسلها جيداً.

ثم تقطيعها إلى أصابع متساوية.

بعد ذلك أحضري قدراً كبيراً بما يكفي لاحتواء البطاطس.

املئيه بالماء وأشعليه على النار.

بعد ترك الماء يغلي أضيفي البطاطس إلى القدر.

ضعي البطاطس في الماء المغلي لمدة خمس دقائق، ثم ارفعيها عن النار واسكبي عليها بعض الماء المثلج.

نحضر مقلاة مدهونة بالزيت ونقوم بطهي البطاطس في منتصف المدة.

بعد تركها تبرد ضعي البطاطس في أكياس التجميد وضعيها في الفريزر حتى تتجمد.

بتطبيق هذه الطريقة السهلة لتفريز البطاطس، يمكنك الاستمتاع بوجبات سحور لذيذة وسريعة دون فقدان الجودة. جربيها في رمضان ووفري وقتك وجهدك!