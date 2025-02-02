فرصة الفوز بمليون دولار في مسابقة الحلم – اشترك الآن بخطوات بسيطة

هل تحلم بالفوز بمليون دولار؟ الآن لديك الفرصة لتحقيق ذلك من خلال مسابقة الحلم! اشترك الآن بخطوات بسيطة واغتنم الفرصة للحصول على جائزة الحياة التي قد تغير مستقبلك. المسابقة تقدم جوائز ضخمة والمشاركة سهلة للغاية.

كتب محمد سعد – لأن احتمال الفوز بمليون دولار يجذب الملايين من الناس حول العالم فإن الكثير من العرب فضوليون بشأن كيفية الدخول في مسابقة الحلم 2025 ومتطلبات التسجيل في هذا البرنامج، فالجميع يريد الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة لتحقيق حلمه ويتولى تقديم المسابقة الإعلامي الشهير مصطفى آغا وقد تم بثها لأول مرة على قناة MBC، ويتلقى المشاركون في المسابقة سلسلة من الأسئلة عبر الرسائل النصية ورغم سهولة الدخول إليها فإن الجائزة كبيرة حيث سيحصل الفائز على مليون دولار.

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اشترك في مسابقة الحلم

من خلال تقديم خيارات تسجيل مرنة وسهلة تأمل إدارة المسابقة في تسهيل دخول المشاركين في مسابقة الحلم 2025 ومنح الجميع فرصة التنافس على مكافآت مجزية ويمكن للمشاركين استخدام إحدى الطرق التالية للدخول في البطولة باتباع الخطوات الأساسية والمباشرة التالية:

الخطوة الأولى هي إرسال كلمة “حلم” أو “dream” إلى الرقم المخصص لدولتك.

انتظر رسالة تؤكد تسجيلك من إدارة المسابقة.

من خلال تنزيل تطبيق Dream وإنشاء حساب جديد يمكنك أيضًا المشاركة من خلال الدخول هنا.

بعد ذلك قم بتقديم المعلومات الشخصية اللازمة بعناية.

بعد ذلك حدد خيار التسجيل.

سيتم طرح سؤال عليك لإثبات هويتك البشرية والإجابة عليه ستؤكد مشاركتك في السحب على الجائزة.

موعد السحب على جوائز مسابقة الحلم 2025

جوائز نقدية كبيرة متاحة في هذه المسابقة التي تستمر طوال العام. مواعيد السحب لعام 2025 هي كما يلي:

على وجه التحديد بدءًا من 19 أكتوبر سيتم إجراء سحب على جائزة 5000 دولار كل يوم سبت.

بدءًا من 5 ديسمبر سيتم إجراء سحب على جائزة 100000 دولار كل يوم خميس.

في 26 ديسمبر سيكون هناك سحب على الجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار.

أرقام اشتراكات مسابقة الحلم

تقدم العديد من الدول العربية أرقامًا فريدة تسهل على المتسابقين دخول السحوبات والمنافسة، لكل دولة رقم مختلف مخصص للاشتراكات، الأرقام المتاحة لبعض الدول العربية مدرجة أدناه وهي كما يلي:

أرسل رسالة إلى 95458 في مصر.

أرسل رسالة إلى 858888 في المملكة العربية السعودية.

أرسل رسالة إلى 9669 في المغرب.

أرسل رسالة إلى 5544 في تونس.

لا تفوت فرصة العمر! اشترك الآن في مسابقة الحلم، واتبع الخطوات البسيطة لتكون من بين الفائزين بمليون دولار.