عروض “أهلاً رمضان 2025” – خصومات تصل إلى 30% في كبرى المعارض

تستعد الأسواق لاستقبال شهر رمضان المبارك بأقوى العروض والتخفيضات ضمن معارض “أهلاً رمضان 2025″، حيث تصل الخصومات إلى 30% على مختلف السلع الغذائية والمنتجات الأساسية. تعرف على أماكن المعارض واستفد من العروض المميزة قبل حلول الشهر الكريم.

كتب محمد سعد – ينتظر عدد كبير من المواطنين في مصر افتتاح معارض أهلا رمضان 2025، حيث تعتبر هذه المعارض من أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار منخفضة خلال شهر رمضان، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين، تنظم هذه المعارض في مختلف المحافظات المصرية ويشارك فيها العديد من الشركات والموردين المحليين والدوليين، وتعرض المعارض مجموعة متنوعة من السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأرز والزيوت والسكر والمعلبات والتمور، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل بأسعار تقل عن أسعار السوق.

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موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2025

وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين وبعض الجهات المعنية بتنظيم معارض أهلا رمضان، من المقرر أن ينطلق معرض أهلا رمضان في يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025، وذلك معرض ليوم واحد، على أن تبدأ فعاليات المعارض في المحافظات اعتبارا من بداية شهر فبراير، كما سيتم تخصيص ركن ثابت للمعرض في أسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية.

مميزات معارض أهلا رمضان 2025

تسعى معارض أهلا رمضان إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تقديم أسعار منافسة مقارنة بالأسواق المحلية لتسهيل تلبية احتياجات المواطنين، كما تشمل المعارض تنوعا واسعا من السلع سواء كانت غذائية أو غير غذائية، لتلبية جميع احتياجات الأسر المصرية، وتحت إشراف وزارة التموين، تضمن المعارض جودة المنتجات المعروضة وتعمل على تنظيمها بشكل يضمن استفادة المواطنين بأفضل الأسعار وأعلى معايير الجودة.

أماكن معارض اهلا رمضان 2025 في المحافظات

يمكنك العثور على معارض أهلا رمضان في العديد من المدن الكبرى في مصر حيث تقام في أماكن مختلفة تناسب احتياجات المواطنين.

في محافظة القاهرة يتم تنظيم المعارض في أرض المعارض الدولية بمدينة نصر والتي تعد واحدة من أكبر الأماكن التي تحتضن هذه الفعاليات ويزورها العديد من الأشخاص بسبب العروض والتخفيضات المتنوعة التي تقدمها الشركات والمحلات المشاركة.

كما تقام المعارض في المولات التجارية الكبرى مثل سيتي ستارز وكايرو فيستيفال سيتي.

أما في الإسكندرية المعارض تنظم في ساحة كارفور وأرض المعارض.

وفي الجيزة يمكن العثور على معارض في أماكن كبيرة مثل مول العرب الذي يستضيف العديد من الفعاليات المتنوعة خلال الشهر الكريم.

أما في مدن مثل المنصورة وطنطا وأسيوط وغيرها فالمعارض تقام في مواقع متعددة تشمل القاعات المغلقة والحدائق العامة.

لا تفوت فرصة التسوق بأفضل الأسعار في معارض “أهلاً رمضان 2025″، حيث تجد كل ما تحتاجه من سلع غذائية بأسعار مخفضة استعدادًا للشهر الفضيل.