طريقة سهلة لتحضير صينية البسبوسة الاقتصادية بمذاق شهي

البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبتكلفة بسيطة. إذا كنتِ تبحثين عن وصفة موفرة وسهلة لصنع صينية البسبوسة بمذاق رائع وقوام مثالي، فإليك الطريقة التي تضمن لكِ نتيجة مميزة دون مجهود كبير.

كتب محمد سعد – البسبوسة هي واحدة من أشهر وألذ الحلويات التي تتميز بطعمها الرائع والمحبب لدى الجميع، خاصة في شهر رمضان المبارك، تتميز هذه الحلوى بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة التي تتوفر في أغلب البيوت، قد تختلف طرق تحضير البسبوسة من منزل لآخر، ولكن مهما كانت الوصفة، فإن النتيجة دائما تكون لذيذة وشهية، إذا كنت ترغبين في تحضير بسبوسة شهية بمكونات بسيطة وبطريقة سريعة، إليك طريقة التحضير خطوة بخطوة لتتمكني من صنعها بكل سهولة وفي وقت قياسي.

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مكونات البسبوسة

1 كوب سميد سميد ناعم.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب زبادي.

1/4 كوب زيت نباتي أو سمنة حسب الرغبة.

1/2 كوب حليب.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

لوز أو مكسرات للتزيين اختياري.

مكونات الشربات

1 كوب سكر.

1 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة ماء ورد اختياري.

طريقة التحضير

تحضير الشربات

ضعي السكر والماء في قدر على نار متوسطة حتى يذوب السكر.

عندما يبدأ في الغليان خففي الحرارة واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق.

أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة دقيقة أخرى ثم ارفعيه عن النار.

أضيفي ماء الورد إذا رغبت في تحسين النكهة واتركي الشربات ليبرد.

تحضير البسبوسة

في وعاء عميق اخلطي السميد مع السكر البيكنج بودر الفانيليا والملح.

أضيفي الزبادي الزيت أو السمنة الحليب واخلطي جيدا حتى تحصلين على خليط متماسك وناعم.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

دهن صينية بالزبدة أو الزيت ثم اسكبي الخليط في الصينية.

وزعي الخليط بشكل متساوي باستخدام ملعقة.

زيني الوجه باللوز أو المكسرات حسب الرغبة.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيا.

إضافة الشربات

بعد إخراج البسبوسة من الفرن اسكبي الشربات البارد عليها فورا.

اتركي البسبوسة لتبرد و تتشرب الشربات جيدا قبل التقطيع.

نصائح لنجاح الوصفة

تأكدي من أن الشربات بارد تماما عند سكبه على البسبوسة الساخنة لضمان امتصاصها بشكل صحيح.

يمكن إضافة جوز الهند إلى الخليط للحصول على طعم غني.

إذا كنت تحبين البسبوسة طرية لا تتركيها في الفرن لفترة طويلة.

التقديم

قدمي البسبوسة بعد أن تبرد ويمكنك إضافة الفواكه أو المثلجات إذا كنت تحبين تقديمها بشكل مختلف.

الآن يمكنكِ تحضير البسبوسة في المنزل بأبسط المكونات وأقل التكاليف، والاستمتاع بمذاقها الشهي مع العائلة. جربيها اليوم وابهري الجميع بوصفتك المميزة!