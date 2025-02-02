طريقة تحضير الحمام المحشي بالفريك أو الأرز بمذاق شهي وسهل

يعتبر الحمام المحشي من الأكلات الفاخرة التي تتميز بنكهتها الغنية وطريقتها التقليدية الشهية. يمكنك تحضيره بحشوة الفريك أو الأرز وفقًا لذوقك، والاستمتاع بوجبة متكاملة مليئة بالمذاق الرائع. إليكِ الطريقة الصحيحة لتحضيره بسهولة في المنزل.

كتب محمد سعد – الحمام المحشي يعد من الأطباق الشهية التي تتميز بها المائدة المصرية والعربية، حيث يعشقها الكثيرون بسبب طعمها الغني وقيمتها الغذائية العالية، يمكن تحضيره بعدة طرق، ولكن الطريقة التقليدية مع الأرز والفريك تعتبر الأكثر شيوعا، بفضل طعمه المميز الذي يجمع بين نكهة الحمام المحمر وحشوة الأرز أو الفريك المبهرة، يظل الحمام المحشي من الأطباق المفضلة في المناسبات العائلية والإحتفالات، في هذه الوصفة، نقدم لك طريقة تحضير الحمام المحشي بشكل بسيط ولذيذ على طريقة الشيف دعاء السمنودي، لتستمتع بتقديم هذا الطبق الرائع لعائلتك.

طريقة عمل الحمام المحشي

4 حمامات.

2 كوب أرز أو فريك.

قلوب وكبد الحمامات الأربعة.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة من السبع بهارات.

1/2 ملعقة فلفل أسود.

ملح حسب الذوق.

1 كوب زبادي.

حبهان.

2 حبة جزر مقطعة.

بصلة مقطعة.

ورق لورا.

تنظيف الحمام

يجب الاهتمام جيدا بتنظيف الحمام قومي بتورجي الحمام أي فتحه بين اللحم والجلد وذلك لتمكينك من حشوة بشكل كامل.

طريقة تحضير الحشوة

إذا كنت تستخدمين الأرز:

في مقلاة ضعي الزبدة البلدي المصرية و سخنيها ثم قومي بتشويح قلوب وكبد الحمام لمدة دقيقة.

أضيفي البصل المفروم وقلبي جيدا.

ثم أضيفي السبع بهارات الفلفل الأسود الملح الأرز واستمري في التقليب حتى يتماسك الخليط.

إذا كنت تستخدمين الفريك:

في نفس المقلاة حمري البصل بشكل جيد ثم أضيفي الفريك وقلبيه.

أضيفي نصف كوب من الماء واستمري في التحريك حتى يتشرب الفريك الماء.

طريقة عمل الحمام

قومي بحشو الحمام بالأرز أو الفريك بين اللحم والجلد مع الحرص على عدم التزويد في الحشو حتى لا يتسبب في فرقعة الحمام أثناء الطهي.

تأكدي من توزيع الحشوة بين الجلد واللحم بشكل جيد وأغلقي الحمام بإحكام.

في قدر كبير ضعي ماء مغلي وأضيفي له الحبهان الجزر البصل الفلفل الأسود وورق اللورا.

ضعي الحمام في الماء المغلي على بطنه من بداية الغليان.

اتركيه على نار متوسطة لمدة ساعة و10 دقائق حتى ينضج تماما.

بعد أن ينضج الحمام اتركيه ليبرد قليلا ثم دهنه بالزبادي والفلفل الأسود.

سخني الزيت في مقلاة وقومي بتحمير الحمام حتى يصبح لونه ذهبيا.

قدمي الحمام المحشي بالأرز أو الفريك مع طبق من الخضار المشوي أو السلطة حسب الرغبة.

نصائح عند تحضير الحمام المحشي

التأكد من الحشوة تكون معتدلة لأن الحشو الزائد قد يتسبب في الفرقعة أثناء التحمير.

يفضل تقديم الحمام مع أرز مبهر أو فريك لزيادة الطعم المميز.

الآن يمكنكِ تحضير الحمام المحشي بكل سهولة بمذاق ينافس المطاعم، سواء بحشوة الفريك أو الأرز، واستمتعي بوجبة شهية مع عائلتك.