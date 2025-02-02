كيكة الزبادي الهشة بمذاق لذيذ – حضريها بسهولة في المنزل

إذا كنتِ تبحثين عن كيكة خفيفة وهشة بمذاق غني وسهل التحضير، فإن كيكة الزبادي هي الخيار المثالي لكِ. بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، يمكنكِ تحضير هذه الكيكة الناعمة بطعم لا يقاوم، مناسبة لجميع المناسبات أو كتحلية سريعة مع الشاي أو القهوة.

كتب محمد سعد – تعتبر كيكة الزبادي من أشهى وألذ أنواع الكيك التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل، فهي تتميز بقوامها الهش وطعمها الغني مما يجعلها خيار مثالي لتقديمها مع الشاي أو القهوة في أي وقت من اليوم، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، مما يجعلها وصفة اقتصادية وسريعة التحضير، لذلك في هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل كيكة الزبادي بخطوات سهلة ومضمونة النجاح.

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مكونات كيكة الزبادي

لتحضير كيكة الزبادي، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

للكيك:

2 كوب دقيق

1 كوب زبادي (روب)

1 كوب سكر

½ كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

للتزيين:

سكر بودرة

عسل أو شربات خفيف

جوز الهند المبشور أو المكسرات المفرومة

طريقة التحضير

تحضير خليط الكيكة:

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية وادهني قالب الكيك بالقليل من الزيت أو الزبدة، ثم رشيه بالدقيق لمنع الالتصاق.

في وعاء عميق اخفقي البيض مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح الخليط كريميا وفاتح اللون.

أضيفي الزيت (أو الزبدة المذابة) إلى خليط البيض، ثم أضيفي الزبادي واستمري في الخفق حتى تتجانس المكونات.

خلط المكونات الجافة:

في وعاء آخر انخلي الدقيق مع البيكنج بودر، البيكنج صودا، ورشة الملح لضمان توزيع المكونات بالتساوي.

أضيفي المكونات الجافة إلى الخليط السائل تدريجيا مع التقليب برفق باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى يختفي الدقيق تمامًا دون المبالغة في الخلط.

خبز الكيكة:

اسكبي الخليط في القالب المجهز مسبقا، ثم أدخليه إلى الفرن المسخن مسبقا.

اخبزي الكيكة لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون، ويمكنك اختبار نضجها بإدخال عود خشبي في المنتصف، فإذا خرج نظيف فهذا يعني أنها جاهزة.

بعد النضج أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد قليلا قبل إخراجها من القالب.

التزيين والتقديم:

يمكنك رش السكر البودرة على وجه الكيكة، أو دهنها بالعسل أو الشربات الخفيف لإضافة نكهة مميزة.

يمكن أيضا تزيينها بجوز الهند المبشور أو المكسرات المجروشة لمذاق أكثر غنى.

قدميها مع كوب من الشاي أو القهوة واستمتعي بطعمها الشهي.

نصائح لضمان نجاح كيكة الزبادي

استخدمي الزبادي بدرجة حرارة الغرفة حتى يمتزج جيدا مع باقي المكونات.

لا تفرطي في خلط المكونات بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح الكيكة كثيفة.

تأكدي من تسخين الفرن مسبقا للحصول على نتيجة مثالية.

لا تفتحي باب الفرن خلال أول 20 دقيقة من الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

الآن يمكنكِ تحضير كيكة الزبادي في منزلك بكل سهولة، والاستمتاع بمذاقها الشهي مع عائلتك. جربيها اليوم وابهري الجميع بمهارتك في الحلويات!