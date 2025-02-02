طريقة سهلة لتحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل – خليكي ست بيت

إذا كنتِ من محبي الشوكولاتة وترغبين في تحضير كيكة لذيذة وسهلة في المنزل، إليكِ طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة التي ستنال إعجاب الجميع. باستخدام مكونات بسيطة وسهلة، يمكنكِ تحضير كيكة شوكولاتة غنية وناعمة في وقت قليل وبدون تعقيدات.

كتب محمد سعد – الكيك من الحلويات المفضلة لدى الجميع، سواء الكبار أو الأطفال، وتعد كيكة الطاسة بالشوكولاتة واحدة من أسهل وألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، ما يميز هذه الوصفة أنها لا تتطلب فرنا أو مكونات معقدة، بل تعتمد على أدوات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، كما أنها سريعة التحضير، مع طعم الشوكولاتة الغني والقوام الهش، ستكون هذه الكيكة الخيار المثالي للاستمتاع بأوقات ممتعة مع العائلة أو الأصدقاء، في هذا المقال، سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الطاسة بالشوكولاتة بخطوات بسيطة وسهلة، لتتمكني من تحضيرها في أي وقت.

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المكونات

2 بيضة.

1 كيس فانيليا.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1/4 كوب سكر.

1/4 كوب زيت.

1/4 كوب كاكاو.

1/4 كوب ماء.

1/2 كوب دقيق.

كريمة خفق أو قطع شوكولاتة للتزيين حسب الرغبة.

طريقة التحضير

إعداد الخليط

في وعاء عميق اخفقي البيض مع الفانيليا جيدا.

أضيفي السكر والزيت وواصلي الخفق حتى تمتزج المكونات.

ضعي الكاكاو والدقيق والبيكنج بودر والماء في الخلاط وامزجي جيدا حتى يصبح المزيج ناعما.

الطهي

سخني طاسة غير لاصقة على نار هادئة وأضيفي قطعة صغيرة من الزبدة حتى تذوب.

اسكبي خليط الكيك في الطاسة.

اتركيها على نار هادئة لمدة 10الى15 دقيقة حتى تنضج الكيكة تأكدي من نضج الكيكة عن طريق غرز عود خشبي في المنتصف فإذا خرج نظيفا تكون جاهزة.

التزيين

بعد أن تنضج الكيكة أخرجيها من الطاسة واتركيها تبرد قليلا.

زيني الكيكة بكريمة الخفق أو قطع الشوكولاتة حسب الرغبة.

يمكن وضعها في الميكروويف لمدة دقيقة لتسخينها قليلا إذا رغبت.

التقديم

ضعي الكيكة في الثلاجة لمدة ساعة حتى تبرد جيدا.

قطعيها وقدميها باردة مع مشروبك المفضل.

تحضير صوص الشوكولاتة

1/4 كوب زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى.

1/4 كوب سكر.

1/2 كوب حليب.

ذرة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي ضعي الحليب والسكر واخفقيهم جيدا حتى يذوب السكر.

أضيفي الكاكاو والفانيليا واخفقي مرة أخرى حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الزيت تدريجيا أثناء الخفق حتى تحصلين على خليط ناعم وكريمي.

يفضل أن تضعي الصوص على الكيكة بعد أن تبرد كي لا يذوب الصوص بسرعة.

ملاحظة مهمة

اتباع هذه الخطوات سيساعدك على تحضير كيكة الشوكولاتة بطريقة سريعة وسهلة وهي طريقة اقتصادية تصلح للأيام التي تحتاجين فيها إلى حلويات سريعة ولذيذة.

جربي كيكة الشوكولاتة في منزلك، واستمتعي بطعمها الرائع مع عائلتك وأصدقائك. خليكي ست بيت وابهريهم بحلاوتك!