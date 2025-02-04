المملكة تواصل دعم غزة.. التموين تطلق القافلتين 11 و12 بالمساعدات الإغاثية العاجلة

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة، أعلنت وزارة التموين عن إطلاق القافلتين رقم 11 و12 المحملتين بالمساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المملكة بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم العون في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على التموين تطلق قافلة رقم 11 و12 للمساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع.

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أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير والتجارة الداخلية، عن إطلاق القافلة رقم 11 و12 للمساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة إلى قطاع غزة.

إطلاق قافلة رقم 11 و12 للمساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، واستمرارًا للدور المصري الريادي في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد الوزير، في بيان له أن هذه القوافل تأتي استمرارًا للجهود المصرية المتواصلة لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتأكيدًا على التزام مصر بدورها التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

جانب من القافلة

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن القافلة رقم 11 و12 تحملان (البطاطين، والخيم، والمراتب، وأدوات النظافة الشخصية)، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية لإخواننا في غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعانون منها.

وأشار الدكتور شريف فاروق أن الوزارة، من خلال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، عملت على تسهيل وصول المساعدات بالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية، وعلى رأسها هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

جانب من القافلة

وأوضح أنه منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023، تم إطلاق العديد من القوافل المحملة بالمساعدات الإنسانية، والتي شملت توفير آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة، بإجمالي مساعدات تجاوزت 1200 طن، تم نقلها عبر 160 شاحنة و5 طائرات محملة بالإمدادات العاجلة.

كما أعلن الوزير أن العمل جارٍ حاليًا على قدم وساق للتحضير لإطلاق القافلة رقم 13، بالتعاون بين اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وكافة الجهات المعنية، بما يضمن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جانب من القافلة

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على استمرار الجهود المصرية لتقديم كل أشكال الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، معربًا عن استعداد الوزارة الكامل لمواصلة إرسال المزيد من القوافل والمساعدات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما يضمن تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

في الختام، يبقى التموين تطلق قافلة رقم 11 و12 للمساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ، مع تسارع الأحداث سنوافيكم بكل جديد فور حدوثه.

تعكس هذه القوافل الإنسانية التزام المملكة المستمر بمساندة الشعب الفلسطيني، وتؤكد على الدور الريادي الذي تؤديه في دعم الجهود الإغاثية والتخفيف من معاناة المتضررين في قطاع غزة.