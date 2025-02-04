طلائع الجيش يتمسك بيسري وحيد ويرفض انتقاله إلى الزمالك

في خطوة تعكس تمسكه بنجومه، رفض نادي طلائع الجيش رحيل لاعبه يسري وحيد خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم الاهتمام الكبير من نادي الزمالك بضمه. ويأتي هذا القرار في إطار سعي إدارة الطلائع للحفاظ على استقرار الفريق وتعزيز صفوفه بالموسم الجاري.

في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على هدف الزمالك.. طلائع الجيش يرفض رحيل يسري وحيد عن الفريق ، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

كتب محمد سعد – رفض مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، فكرة التخلي عن يسري وحيد صانع ألعاب الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وعلم القاهرة 24 من مصادره أن نادي المصري البورسعيدي تقدم بعرض رسمي لنادي طلائع الجيش خلال الساعات الماضية من أجل الحصول على خدمات يسري وحيد، إلا أن العرض قوبل بالرفض من جانب مسؤولي فريق الطلائع.

وأضاف المصدر: نادي طلائع الجيش لن يتخلى عن أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، نظرا لاحتياج الفريق لجميع العناصر.

وفي وقت سابق، علم القاهرة 24 من مصادره، أن ناديي البنك الأهلي والمصري البورسعيدي، يرغبان في التعاقد مع يسري وحيد صانع ألعاب فريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة، أن نادي طلائع الجيش تلقى عروضا عديدة خلال الساعات الماضية ليسري وحيد صانع ألعاب الفريق على رأسها الزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي.

في الختام، يبقى هدف الزمالك.. طلائع الجيش يرفض رحيل يسري وحيد عن الفريق محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ، مع تسارع الأحداث لفهم ما يجري ، سنوافيكم بكل جديد فور حدوثه.

يواصل الزمالك البحث عن تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات، بينما يظل موقف طلائع الجيش واضحًا برفض التفريط في أحد أبرز لاعبيه، مما يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا خلال الفترة القادمة.