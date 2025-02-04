رحيل الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا يودع الحياة

بقلوب يملؤها الحزن والأسى، ودّعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا أغابيوس، مطران ديرمواس ودلجا، الذي رحل عن عالمنا اليوم. وكان الأنبا أغابيوس أحد الشخصيات الدينية البارزة، حيث قدم خدمات جليلة للكنيسة وأبناء إيبارشيته طوال سنوات خدمته.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وفاة الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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أعلنت مطرانية ديرمواس ودلجا للأقباط ، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك وفاة الأنبا أغابيوس ديرمواس ودلجا.

وفاة الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا

وفي وقت سابق قالت المطرانية، في بيان لها، إنه تم نقل نيافته إلى المستشفى مساء السبت 4 يناير الماضي، ويخضع لعلاج مكثف لمنع تدهور الحالة الصحية له، ونرجو استمرار جميع أبناء الإيبارشية في الصلاة لأجل أن تمتد يد الله وتعمل بقوة مع نيافته.

وفي سياق آخر، كان البابا تواضروس الثاني، استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، الأربعاء الماضي، السفير حسين السحرتي، سفير مصر في الفاتيكان.

وقدم البابا خلال اللقاء نبذة عن تاريخ نشأة الطوائف المسيحية، إثر الانشقاق الذي حدث في القرن الخامس الميلادي، ولفت إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمسكت بالإيمان المستقيم عبر العصور.

وأكد البابا على العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف الكنائس الأخرى، مشيرًا إلى أوجه التعاون الاجتماعي والثقافي القائم بين الكنيسة والفاتيكان.

فيما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة السبت الماضي، أعضاء الوفد الكنسي المشارك في تنصيب بطريرك إريتريا الجديد أبونا باسيليوس، وذلك قبل سفرهم اليوم إلى أسمرة عاصمة إريتريا.

في الختام، يبقى وفاة الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ، ، سنوافيكم بكل جديد فور حدوثه.

برحيل الأنبا أغابيوس، تفقد الكنيسة القبطية أحد رموزها الروحية الذين ساهموا في نشر المحبة والسلام، تاركًا إرثًا روحيًا سيبقى حاضرًا في قلوب محبيه وتلاميذه.