الزراعة تجدد اعتماد معامل مكافحة العفن البني في البطاطس لضمان جودة المحاصيل

أعلنت وزارة الزراعة عن تجديد اعتماد معامل مشروع مكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على جودة وسلامة المحاصيل الزراعية. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات الزراعية وضمان خلو المنتجات من الأمراض التي تؤثر على الإنتاجية.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على الزراعة تعلن تجديد اعتماد معامل مشروع مكافحة مرض العفن البني في البطاطس، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن تجديد الاعتماد السنوي من المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك)، والذي يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير واستصلاح الأراضي، بضرورة التطوير المستمر للمعامل التابعة للوزارة.

وأوضحت بلابل أن هذا الاعتماد يعكس أهمية الدور الذي تلعبه المعامل في ضمان سلامة البطاطس، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير. وأكدت أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزير لمتابعة العمل نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي ودعم الصادرات المصرية، مما يسهم في حماية سمعة البطاطس المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

الزراعة تعلن تجديد اعتماد معامل مشروع مكافحة مرض العفن البني في البطاطس

وأضافت أن المشروع يحتوي على معامل مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية للكشف عن مرض العفن البني، حيث يقوم بدور مهم في فحص وتحليل البطاطس للتأكد من سلامتها للأسواق المحلية والعالمية، نظرًا لجودة البطاطس المصرية العالية.

وفي سياق متصل، قامت الدكتور شيرين عبد المعز والدكتور محمد توفيق، ممثلين عن المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك)، بزيارة لمتابعة معامل المشروع وتجديد اعتمادها وفقًا لمعايير ISO 17025:2017. وأشاد فريق الإيجاك بالمجهود المبذول في معامل المشروع.

جدير بالذكر أن معامل المشروع حصلت على شهادة ISO منذ خمس سنوات في عام 2020، مما يعكس التزامها بمعايير الجودة العالية.

في الختام، يبقى الزراعة تعلن تجديد اعتماد معامل مشروع مكافحة مرض العفن البني في البطاطس محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يمثل تجديد اعتماد المعامل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة المحاصيل الزراعية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الزراعي وزيادة الصادرات، مع التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الرقابة والفحص.