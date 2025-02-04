مانشستر سيتي يواصل تدعيم صفوفه ويضم جونزاليس كصفقته الشتوية الرابعة

يواصل نادي مانشستر سيتي تحركاته القوية في سوق الانتقالات الشتوية، حيث أعلن رسميًا عن إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب جونزاليس، ليكون رابع تدعيم للفريق خلال هذه الفترة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المدرب بيب غوارديولا لتعزيز الخيارات الفنية قبل استكمال المنافسات المحلية والقارية.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على بعد مرموش.. مانشستر سيتي يحسم رابع صفقاته الشتوية بضم جونزاليس،

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أعلن نادي تعاقده مع اللاعب الإسباني نيكو جونزاليس، في رابع الصفقات الشتوية بالفترة الحالية بعد التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش لاعب الفريق الجديد.

مانشستر سيتي يحسم رابع صفقاته الشتوية

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي له اليوم: أكمل مانشستر سيتي إجراءات التعاقد مع نيكو جونزاليس من بورتو في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، حيث انضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى مانشستر سيتي في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف، مما يبقيه مرتبطًا بالنادي حتى عام 2029.

وأضاف النادي في بيانه: يعد جونزاليس لاعب الوسط متعدد المهارات، رابع صفقات مانشستر سيتي في هذه النافذة، لينضم إلى عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس وعمر مرموش كإضافات جديدة إلى تشكيلة بيب جوارديولا.

وتابع: بدأت رحلة جونزاليس الكروية في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة في عام 2013، وبعد ذلك، تم تصعيده إلى الفريق الأول لبرشلونة، حيث شارك في 37 مباراة.

واختتم: وعقب ذلك أمضى جونزاليس فترة إعارة ناجحة لمدة موسم واحد في نادي فالنسيا، قبل أن ينتقل بشكل دائم إلى بورتو في عام 2023، وشارك اللاعب البرتغالي في 68 مباراة مع الفريق البرتغالي، وسجل تسعة أهداف، بما في ذلك هدف الفوز في فوز الفريق 1-0 على مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي مساء الخميس الماضي.

أول تعليق من جونزاليس بعد الانضمام إلى مانشستر سيتي

وقال جونزاليس في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: هذه هي الفرصة المثالية بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، عمري 23 عامًا وأريد أن أختبر نفسي في إنجلترا، لا يوجد نادٍ أفضل من مانشستر سيتي لأتمكن من القيام بذلك، انظر إلى الفريق الذي لديهم هنا. إنه لا يصدق، مليء باللاعبين من الطراز العالمي.

وأضاف: لا يوجد لاعب كرة قدم في العالم لا يرغب في أن يكون جزءًا من هذا التشكيل، أعرف السمعة التي يتمتع بها بيب ولا أطيق الانتظار للعمل معه، في الواقع، أشعر بالفخر لأنه يريدني أن ألعب في فريقه، أنا متحمس حقًا، أريد فقط مقابلة زملائي في الفريق والطاقم هنا ثم أريد اللعب أمام جماهير السيتي.

في الختام، يبقى بعد مرموش.. مانشستر سيتي يحسم رابع صفقاته الشتوية بضم جونزاليس محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

بهذا التعاقد، يثبت مانشستر سيتي جديته في تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي، وسط ترقب الجماهير لما سيقدمه الوافد الجديد جونزاليس مع الفريق في المرحلة المقبلة.