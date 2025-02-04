وزير الزراعة يتوجه إلى برلين للمشاركة في “فروت لوجستيكا 2025” ولقاء المستثمرين

غادر وزير الزراعة متجهًا إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في معرض “فروت لوجستيكا 2025″، الحدث الأبرز عالميًا في قطاع المنتجات الزراعية وسلاسل الإمداد. ومن المقرر أن يعقد الوزير عدة لقاءات مع مستثمرين دوليين لتعزيز فرص التعاون والاستثمار في القطاع الزراعي.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وزير الزراعة يغادر إلى برلين لحضور فروت لوجستيكا 2025 ويلتقي عددا من المستثمرين ، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع

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غادر علاء فاروق وزير واستصلاح الأراضي، القاهرة متجها إلى العاصمة الألمانية برلين، لحضور فعاليات معرض فروت لوجستيكا 2025، ولقاء عدد من الشركات العالمية الكبرى العاملة في قطاع الزراعة.

ومن المقرر أن يلتقي فاروق على هامش فعاليات المعرض، عددا من نظرائه من وزراء الزراعة والأمن الغذائي، بمختلف دول العالم المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في مجال التصنيع الزراعي والإنتاجي.

وأكد وزير الزراعة، أهمية معرض فروت لوجيستيكا، باعتباره حدثا تجاريا دوليا كبيرا مخصصا لصناعة الفواكه والخضراوات الطازجة، ويشارك فيه العاملون في هذا المجال على مستوى دول العالم، لعرض منتجاتهم المختلفة، وأحدث التقنيات والآلات المستخدمة في الزراعة ومعالجة المنتجات.

وزير الزراعة يغادر إلى برلين لحضور فروت لوجستيكا 2025 ويلتقي عددا من المستثمرين

وأضاف فاروق، أن هذا المعرض يعد منصة ممتازة للتواصل مع الشركات الأخرى في الصناعة، وتبادل الخبرات والمعرفة، فضلا عن الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال المنتجات الطازجة والتقنيات الزراعية، كذلك يعد فرصة جيدة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة.

وقال وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما غير مسبوق هذا العام، إذ تجاوزت قيمتها 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ 17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وأن المنتجات الزراعية المصرية تحظى بسمعة جيدة بين دول العالم، وعليها إقبال كبير في مختلف الأسواق العالمية.

في الختام، يبقى وزير الزراعة يغادر إلى برلين لحضور فروت لوجستيكا 2025 ويلتقي عددا من المستثمرين محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ، سنوافيكم بكل جديد فور حدوثه.

تعكس مشاركة وزير الزراعة في “فروت لوجستيكا 2025” التزام الدولة بتطوير القطاع الزراعي والانفتاح على الاستثمارات العالمية، مما يسهم في تعزيز الصادرات الزراعية ودعم التنمية المستدامة.