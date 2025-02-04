بابافاسيليو يبدأ مشواره مع غزل المحلة استعدادًا لمواجهة موردن سبورت

بدأ المدرب اليوناني بابافاسيليو مهمته رسميًا مع غزل المحلة، حيث قاد أول حصة تدريبية للفريق استعدادًا لمواجهة موردن سبورت المقبلة. ويسعى المدرب الجديد إلى وضع بصمته سريعًا وتحفيز اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على بابافاسيليو يقود مرانه الأول مع غزل المحلة استعدادا لمواجهة موردن سبورت ، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع

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يقود القبرصي نيقوديموس بابافاسيليو المران الأول له مع فريق غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه فريق غزل المحلة، نظيره فريق مودرن سبورت يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقود بابافاسيليو مرانه الأول مع فريق غزل المحلة، بعد توليه القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب شوقي غريب.

وفي وقت سابق،أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي له، أمس الاثنين، تعاقده مع المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو لتدريب الفريق في الفترة المقبلة بعد الرحيل عن نادي الاتحاد السكندري.

وقال نادي غزل المحلة في بيان رسمي له: في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، وقع المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو على عقود تدريبه للفريق الأول لنادي غزل المحلة، ويتمنى المجلس التوفيق له في ولايته الجديدة مع زعيم الدلتا.

في الختام، يبقى بابافاسيليو يقود مرانه الأول مع غزل المحلة استعدادا لمواجهة موردن سبورت محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

مع انطلاق تدريباته الأولى، يترقب جمهور غزل المحلة تأثير بابافاسيليو على أداء الفريق، خاصة في المواجهة المرتقبة أمام موردن سبورت، والتي ستكون اختبارًا مبكرًا لقدراته التدريبية.