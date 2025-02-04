التنمية المحلية تستغل 2500 فدان بالمنيا لإنشاء غابة شجرية مستدامة

في خطوة تعزز الاستدامة البيئية، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن استغلال 2500 فدان في محافظة المنيا لإقامة غابة شجرية، وذلك ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحسين البيئة. ويهدف المشروع إلى تعزيز المساحات الخضراء والمساهمة في تقليل التلوث البيئي.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على التنمية المحلية: استغلال 2500 فدان في المنيا لإقامة غابة شجرية،

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شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة ، التوقيع علي ملحق إنهاء عقد بالتراضى للصالح العام بين محافظة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وشركة إيكو للتنمية الزراعية «إحدي شركات الشركة القابضة المصرية الكويتية» للانتفاع بمساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربى لمدينة المنيا كانت مخصصة لإقامة غابة شجرية.

وقع على ملحق العقد كل من الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا نيابة عن المحافظة واللواء عمر محمد الشوادفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيكو للتنمية الزراعية والمهندس ميلاد بشري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد تلقت توصية من مجلس الوزراء ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فيما يخص النزاع القائم بين الشركة وطرفى التعاقد، حيث تم التواصل والتنسيق مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بالإضافة إلي استضافة وزارة التنمية المحلية عدد من الاجتماعات بحضور الجانبين وتوجيه القطاعات المعنية بالوزارة بدراسة وحل المشكلة ونجحت تلك الجهود في تقريب وجهات النظر بين الجانبين والاتفاق علي التسوية بالتراضي بما يحقق الصالح العام.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية التنسيق الذي تم بين المحافظة والشركة خلال الفترة الماضية لإنهاء التعاقد بالتراضي لكونه يتيح لمحافظة المنيا استغلال مساحة الـ 2500 فدان لتشغيل محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي بما يسهم في حل مشكلة مصرف المحيط بمحافظة المنيا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

ومن جانبه، قدم اللواء عمر الشوادفى رئيس العضو المنتدب لشركة إيكو، بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية على جهود الوزارة في تقريب وجهات النظر مع محافظة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل النزاع، مشيرا إلى أن شركة إيكو للتنمية الزراعية ستقوم بتسليم الأرض المخصصة لها طبقًا للتعاقد السابق إلى محافظة المنيا.

في الختام، يبقى التنمية المحلية: استغلال 2500 فدان في المنيا لإقامة غابة شجرية محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يمثل هذا المشروع نموذجًا مهمًا في دعم التنمية البيئية وتحقيق التوازن الطبيعي، مما يسهم في تحسين جودة الهواء وتعزيز جهود الاستدامة في مصر.