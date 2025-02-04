محافظ الجيزة يُجري حركة تنقلات محدودة في مركزي الصف وأوسيم

أعلن محافظ الجيزة عن تنفيذ حركة تنقلات محدودة شملت عددًا من القيادات في مركزي الصف وأوسيم، وذلك بهدف تعزيز الأداء الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على تطوير العمل الإداري والاستجابة لاحتياجات الأهالي.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على محافظ الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة بالصف وأوسيم | مستند، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حركة تنقلات محدودة في مركز ومدينة الصف وأوسيم.

ووفقًا للمستند الذي حصل عليه القاهرة 24، شمل قرار المحافظ، نقل فرج عبد العاطي زكي من رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم ليكون قائمًا بالعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.

قرار محافظ الجيزة

وقال مصدر لـ القاهرة 24، إنه جرى تكليف العميد علي عبد الله، لتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم، إلا أنه رفض استلام تولي المهمة الجديدة فيما قدم طلبا باعتزاله العمل بالمحليات نهائيًا.

وأضاف المصدر، أن محافظ الجيزة، أصدر قرارًا آخر بتكليف محمود حسين محمود، من العمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة الجيزة للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.

في الختام، يبقى محافظ الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة بالصف وأوسيم | مستند محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

تؤكد حركة التنقلات المحدودة التي أجراها محافظ الجيزة على التزام المحافظة بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء الحكومي، بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز من جودة الخدمات.