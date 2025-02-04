الأزهر يعتمد عقد التدريس بالحصة لـ 12 ألف معلم.. إليك التفاصيل

في خطوة جديدة لدعم العملية التعليمية، كشف الأزهر الشريف عن أول صورة لعقد التدريس بالحصة، الذي سيتم من خلاله الاستعانة بـ 12 ألف معلم لسد العجز في مختلف المعاهد الأزهرية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأزهر لتعزيز جودة التعليم وتوفير كوادر مؤهلة لخدمة الطلاب.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على 12 ألف معلم.. أول صورة لعقد التدريس بالحصة بالأزهر، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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نشر عدد من خلال الساعات الماضية، نتيجة مسابقة التعاقد بالحصة بالأزهر.

وأعلن الأزهر في وقت سابق عن حاجته للاستعانة بعدد 12498 معلما بنظام العمل بالحصة، للعام الدراسي 2024/ 2025 بجميع المناطق الأزهرية.

12 ألف معلم.. أول صورة لعقد التدريس بالحصة بالأزهر

وينشر القاهرة 24، أول صورة لعقد التدريس بالحصة بالأزهر الشريف لجميع المتعاقدين على مستوى الجمهورية.

عقود الأزهر

وفي السياق ذاته، أعلن الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، عن قبول 263 معلم بمنطقة القاهرة الأزهرية، وذلك ضمن إعلان الأزهر الشريف عن حاجته للاستعانة بعدد 12498 معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025 بجميع المناطق الأزهرية.

وقال رئيس منطقة القاهرة الأزهرية، في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، إن عدد الناجحين 263 ذكرا وأنثى موزعين على 6 إدارات، مضيفا أن ذلك جاء وفق لما توفرت فيهم الشروط.

وفي سياق متصل، هنأ الشيخ عبد الله صالح رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الناجحين في مسابقة التعاقد بالحصة، مؤكدًا أن المسابقة شهدت تنافسًا قويًا بين المتقدمين. ومن جانبه، قال عبد الحي خليل، مسؤول الإعلام بمنطقة الأقصر الأزهرية، في بيان، إن عدد الإناث الناجحات في مسابقة التعاقد بلغ 138، مقابل 38 للذكور، ليصل إجمالي عدد الناجحين إلى 176 متقدمًا.

في الختام، يبقى 12 ألف معلم.. أول صورة لعقد التدريس بالحصة بالأزهر محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يمثل عقد التدريس بالحصة فرصة جديدة للمعلمين للمساهمة في العملية التعليمية بالأزهر، مع توفير آلية مرنة لتغطية احتياجات المعاهد الأزهرية من الكوادر التدريسية المؤهلة.