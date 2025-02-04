بالتنسيق مع السياحة.. وزير الري يوجه بترميم قنطرة بحر مويس للحفاظ على طابعها الأثري

أكد وزير الموارد المائية والري أهمية الحفاظ على الطابع الأثري لقنطرة بحر مويس، مشيرًا إلى إشراك وزارة السياحة في عمليات الترميم لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير التاريخية والهندسية المطلوبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للحفاظ على المواقع التراثية وتعزيز قيمتها السياحية.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على حفاظًا على الطابع الأثري.. وزير الري: إشراك وزارة السياحة في عمليات ترميم قنطرة بحر مويس، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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وصل الدكتور هاني سويلم، وزير ، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، إلى محافظة القليوبية لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة.

وكان في استقباله المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، إذ تم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

تفقد الدكتور سويلم، برفقة المهندس عطية، موقع تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس، إذ تابع سير أعمال الإحلال الجارية بالقنطرة، مؤكدًا ضرورة مراعاة كل المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، مشددًا على مراجعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري جميع الأعمال والاختبارات للتأكد من الالتزام بجميع المعايير الفنية.

وزير الري: إشراك وزارة السياحة في عمليات ترميم قنطرة بحر مويس

كما وجه بالحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، وأوصى بإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم، نظرًا لتاريخ القنطرة التي أنشئت منذ حوالي 150 عامًا، مشددا على دراسة الاستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث استثمارها بالشكل الأمثل.

وفي سياق متصل، صرح الدكتور سويلم بأنه بناءً على قاعدة بيانات المنشآت المائية التي تم إعدادها لتقييم الحالة الفعلية لـ 47 ألف منشأ مائي، بدأت الوزارة في تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية.

وتشمل المرحلة الأولى إحلال قنطرة فم بحر مويس وعددًا من السحارات والتغطيات والبوابات، بهدف تطوير وتحديث نظام الري كجزء من منظومة الري 2.0.

وخلال جولته، وجه الدكتور سويلم رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بمتابعة إزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجاري المائية بالتنسيق مع أجهزة المحليات.

في الختام، يبقى حفاظًا على الطابع الأثري.. وزير الري: إشراك وزارة السياحة في عمليات ترميم قنطرة بحر مويس محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

تمثل عملية ترميم قنطرة بحر مويس نموذجًا للتعاون بين الجهات المعنية للحفاظ على التراث الأثري، بما يسهم في إبراز المعالم التاريخية وتعزيز دورها في التنمية السياحية.