بطاطس بالجبنة في الفرن.. وصفة لذيذة وسهلة بطعم يذوب في الفم

إذا كنت تبحث عن وصفة سهلة وسريعة لتحضير طبق شهي يناسب جميع الأوقات، فجرب البطاطس بالجبنة في الفرن! تتميز هذه الوصفة بقوامها الكريمي ونكهتها الغنية التي تذوب في الفم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاء خفيف أو طبق جانبي لذيذ.

كتب محمد سعد – تعتبر وصفة البطاطس بالجبنة في الفرن من الأطباق الشهية التي تجمع بين البساطة واللذة في كل قضمة تتميز هذه الوصفة بمكونات سهلة ومتاحة حيث تستخدم البطاطس الطازجة والجبنة المفضلة لديك مما يضمن تجربة طعم تذوب في الفم، يمكن تحضير هذه الوجبة كمقبلات لذيذة أو طبق جانبي مثالي مع وجباتك المفضلة، بتقنية الخبز في الفرن ستتحصل على بطاطس ذهبية ومقرمشة من الخارج وطرية من الداخل ما يجعلها خيار رائع لجميع أفراد العائلة.

إقرأ ايضاً : طريقة عمل بان كيك البطاطس بالجبن السايحة: وصفة لذيذة لأحلى فطور

بطاطس بالجبنة في الفرن

لكي تتمكن من تحضير وصفة البطاطس بالجبنة في الفرن يجب عليك تجهيز هذه المكونات:

4 حبات من البطاطس المتوسطة.

1 كوب من الجبنة المشروحة مثل الموتزاريلا والشيدر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الثوم البودرة (اختياري).

1/2 كوب من الحليب.

1/4 كوب من الكريمة (اختياري).

بقدونس مفروم أو جبنة إضافية.

طريقة تحضير بطاطس بالجبنة في الفرن

فيما يلي بالتفصيل طريقه تحضير البطاطس بالجبنة بأسهل طريقة:

ابدأ بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

قم بتقشير البطاطس بعناية ثم اغسلها جيدًا تحت الماء لإزالة أي أتربة.

بعد ذلك استخدم سكين حاد لقطع البطاطس إلى شرائح رفيعة أو مكعبات حسب تفضيلك.

في وعاء كبير ضع البطاطس المقطعة وأضف الملح والفلفل الأسود يمكنك أيضًا إضافة مسحوق الثوم إذا كنت تحب.

في قدر صغير ضع الزبدة واتركها تذاب على نار هادئة ومجرد أن تذوب أضف الحليب والكريمة.

حرك المكونات معًا حتى تتجانس وتصبح ناعمة هذا الخليط سيضفي نكهة كريمية لذيذة على الطبق.

ضع البطاطس المتبلة في صينية فرن مستوية ووزعها بشكل متساوٍ.

ثم صب خليط الحليب والكريمة فوق البطاطس وتأكد من أن الخليط يغطي البطاطس إلى حد ما.

قم برش الجبنة المبشورة بشكل متساوي على الوجه.

غطي الصينية بورق الألمنيوم وضعها في الفرن المسخن مسبقًا.

اتركها في الفرن لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة حتى تنضج البطاطس وتصبح لينة.

بعد انتهاء الوقت قم بإزالة ورق الألمنيوم بحذر واطهي البطاطس لمدة 10-15 دقيقة إضافية أو حتى تكتسب سطحها لون ذهبي جميل ومقرمش.

عندما تنتهي من الطهي أخرج الصينية من الفرن واتركها تبرد قليلاً.

يمكنك تزيين الوجه بالبقدونس المفروم لإضفاء لمسة من النضارة واللون.

سواء كنت تحضرها لعائلتك أو لضيوفك، ستنال البطاطس بالجبنة إعجاب الجميع بطعمها الغني وقوامها الرائع، لتكون إضافة مميزة على مائدتك في أي وقت.