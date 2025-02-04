كيكة جوز الهند الهشة.. قوام خفيف وطعم غني في دقائق

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة كيكة سهلة وسريعة بمذاق رائع، فجربي كيكة جوز الهند الهشة! تتميز هذه الكيكة بقوامها الخفيف وطعمها الغني الذي يرضي جميع الأذواق، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل في التحضير، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمختلف المناسبات.

كتب محمد سعد – تتميز بقوامها الخفيف ورائحتها الشهية مما يجعلها خيار مثالي لمختلف المناسبات، تضفي جوز الهند نكهة غنية تميزها عن باقي الحلويات ويمكن الاستمتاع بها مع الشاي أو القهوة، باستعمال مكونات بسيطة ومتاحة يمكن لكل من يحب الطهي تجربة هذه الوصفة الرائعة واستمتع بمذاقها الذي سيحظى بإعجاب الجميع حضريها في لمح البصر واستمتعي بأوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء.

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كيكة جوز الهند الهش

استمتعي بكيكة جوز الهند الهشة هذه الحلوى ستكون مثالية لأية مناسبة سواء كانت احتفال خاص أو لمجرد الاستمتاع بها مع فنجان من الشاي أو القهوة وفيما يلي مكوناتها:

2 كوب من جوز الهند المبشور.

1 كوب من السكر.

1 كوب من الحليب.

1/2 كوب من الزيت النباتي.

3 بيضات.

2 كوب من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

طريقة تحضير كيكة جوز الهند الهشة

تعتبر كيكة جوز الهند واحدة من أشهى وأجمل الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل حيث تتميز بنكهتها الغنية وقوامها الهش مما يجعلها خيار مثالي للمناسبات المختلفة أو كوجبة خفيفة فيما يلي سنتعرف على خطوات سهلة لتحضير كيكة جوز الهند:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت).

في وعاء كبير اخفقي البيض مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي.

ثم أضيفي الزيت والحليب واستمري في الخفق حتى تتجانس المكونات.

في وعاء آخر اخلطي الدقيق، جوز الهند المبشور، البيكنج باودر، رشة الملح والفانيليا.

أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة تدريجي مع التقليب برفق حتى تتجانس جميع المكونات لكن تجنبي الخفق الزائد.

صبي الخليط في قالب كيكة مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق.

ضعي القالب في فرن ساخن واخبزيه لمدة 30-35 دقيقة أو حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.

استخدمي عود خشبي للتحقق من نضج الكيكة إذا خرج العود نظيف فإن الكيكة جاهزة.

اتركي الكيكة تبرد في القالب لبضع دقائق ثم انقليها إلى رف التبريد لتبرد تمامًا قبل التقديم.

مع كل قضمة، ستستمتعين بمذاق جوز الهند الغني وقوام الكيكة الهش الذي يذوب في الفم، مما يجعلها حلوى مثالية مع القهوة أو الشاي في أي وقت من اليوم.