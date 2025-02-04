عروض هايبر العثيم السعودية.. أفضل المنتجات الغذائية بأسعار رائعة للجميع

إذا كنت تبحث عن أفضل العروض على المنتجات الغذائية، فإن هايبر العثيم السعودية يقدم لك خصومات مميزة على مجموعة متنوعة من السلع التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة. استمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية على المنتجات الطازجة والمعلبة والعروض الحصرية لفترة محدودة.

كتب محمد سعد – من المعروف عن هايبر العثيم أنه من أشهر الأماكن داخل المملكة العربية السعودية التي تساعد على تقديم تخفيضات عظيمة وعروض رائعة من فترة لأخرى مما يساعد أيضا على تقديمها بشكل مستمر على جميع البقوليات والزيوت الغذائية، بالإضافة إلى أن العروض تستمر لفترة وجيزة من الزمن، ولكن اليوم سوف نتحدث عن العروض التي تعد أسبوعية وبدأت فعليا من يوم الأربعاء الماضي 29 من شهر يناير 2025 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 4 من شهر فبراير 2025 وعلى الجميع الاستعداد للحصول على العروض التي سوف نعلن عنها اليوم.

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عروض هايبر العثيم السعودية

وبسبب كم التخفيضات العظيمة التي يتم تقديمها من خلال هايبر ماركت العثيم، إلا أن هناك عروض أسبوعية متنوعة ومتميزة على الإطلاق على جميع المنتجات المنزلية والأساسية ومنها كل ما يلي:

زيت عافية حجم لتر ونصف بالإضافة إلى 500 مللي مجاني وصل سعرها95 ريال سعودي وذلك بدل من 49.95 ريال.

زيت عافية نوع دوار الشمس حجم لتر ونصف عدد 2 عبوة، وصل سعرها بعد الخصم95 ريال سعودي، وذلك بدلا من سعر 49.95 ريال.

زيت ليزا حجم9 لتر وصل سعرها بعد الخصم 25.95 ريال وذلك بدلامن سعر 36.95 ريال.

زيت عافية ذرة حجم 9 لتر بعد الخصم95 ريال بدلا من سعر 134.95 ريال.

زيت أوليت كانولا حجم لتر ونصف بسعر بعد الخصم95 ريال بدل من سعر 24.95 ريال سعودي.

عروض متنوعة من هايبر العثيم

هناك عروض عظيمة جدا يتم توفيرها من خلال هايبر العثيم منها كل ما يلي:

أرز بسمتي حجم 10 كيلو نوع الطائي بنجابي وصل سعره بعد الخصم95 ريال بدلاً من سعر 97.95 ريال.

رز مصري نوع جرين فارمز حجم 5 كيلو بسعر95 ريال بدلا من سعر 40.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي نوع الوليمة حجم 10 كيلو بسعر95 ريال بدلا من سعر 97 ريال سعودي.

لا تفوت فرصة التسوق الذكي مع عروض هايبر العثيم السعودية، حيث تجد كل ما تحتاجه من المنتجات الغذائية بجودة ممتازة وأسعار تنافسية تناسب الجميع.