عروض كارفور 2025 الأقوى على الأجهزة الكهربائية.. تسوق بذكاء قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، يقدم كارفور أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية لعام 2025، مما يتيح لك فرصة رائعة لتجهيز منزلك بأفضل الأسعار. استفد من الخصومات المميزة على مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية التي تلبي احتياجاتك بجودة عالية وأسعار تنافسية.

نحن جميعا نشعر بالفرحة العظيمة بسبب قدوم شهر رمضان المعظم 2025، مما جعل جميع المصريين يبحثون بفارغ الصبر عن العروض القوية التي يقدمها هايبر ماركت كارفور عروض مستمرة لفترات طويلة، وعروض متجددة بشكل متميز، كما أنها توفر جميع المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك جميع الأجهزة الكهربائية، فأصبحت هي الخيار الأفضل أمامنا، وهو المكان الذي يحتوي على كمّ من المنتجات التي نبحث عنها في الأسواق، بالإضافة إلى الأسعار التي تكون مناسبة علاوة على ذلك هناك شنطة رمضان يتم توفيرها في جميع فروع هايبر ماركت كارفور كل هذا سوف نتحدث عنه تفصيليا اليوم.

عروض كارفور

بالتأكيد نحن نبحث عن أقوى العروض المتوفرة في هايبر ماركت كارفور 2025 على ياميش شهر رمضان، الذي يعد مميزا إلى حد كبير ونستخدمه في شهر رمضان مؤكدا أيضا أن العروض التي تتوفر خاصة بالياميش تكون كالتالي:

الكاجو حجم 250 جرام سعره في العرض 189 بدل من 239 جنيه مصري.

البندق حجم 250 جرام وصل سعره بعد الخصم 159 بدلا من 200 جنيه.

قرصيا حجم 250 جرام بسعر 59 جنيه بدلا من 79 جنيه

اللوز حجم 250 جرام بسعر 139 جنيه.

قمر الدين لفة كاملة بسعر 89 جنيه بدلا من 119 جنيه.

عروض كارفور على شنط رمضان 2025

لمن يقوم بالبحث بصفة مستمرة عن عروض شنطة رمضان أو كرتونة رمضان المميزة الخاصة بهايبر ماركت كارفور، فسعرها يبدأ من 169 حتى 400 جنيه، وذلك وفقا للمحتوى الذي يكون بداخل الشنطة وسوف نتحدث عن محتواها وفقا لما يلي:

محتويات كرتونة رمضان في كارفور بسعر 169 جنيه

تحتوي كرتونة رمضان بسعر 169 جنيه على كل من كيلو من السكر.

زجاجة من الزيت.

كيلو من المكرونة.

كيلو من الأرز.

علبة من السمنة.

كيس من الملح.

محتويات كرتونة رمضان في كارفور بسعر 399 جنيه

تحتوي كرتونة رمضان على كم من المنتجات الأساسية بسعر 400 جنيه، وهي تحتوي على كل من علبة من السمنة حجم كيلو، كيلو ونصف من المكرونة، كيلو من الأرز، لتر من الزيت، كيس من الملح، كيلو من العدس وعلبة من الشاي، كيس من الزبيب، كيس من اللوبيا حجم كيلو، كيس من جوز الهند، كيلو من البلح، كيلو من الأرز.

لا تفوت فرصة التسوق الذكي مع عروض كارفور 2025، حيث تجد أحدث الأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان، مما يضمن لك تجربة تسوق اقتصادية ومميزة.