عروض لولو هايبر ماركت السعودية.. خصومات هائلة على أجهزة المطبخ

إذا كنتِ تبحثين عن أفضل العروض على أجهزة المطبخ، فإن لولو هايبر ماركت السعودية يقدم لكِ خصومات جبارة على مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية. استعدي لتجهيز مطبخكِ بأفضل الأسعار والجودة العالية مع العروض الحصرية التي تلبي جميع احتياجاتكِ.

كتب محمد سعد – نلاحظ أن هناك عدد كبير جدا من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبادرون بالبحث بشكل مستمر عن العروض المميزة المقدمة من هايبر ماركت لولو، وهي أشهر وأفضل العروض على الإطلاق، مؤكدا أيضا أننا نبحث جميعا عن جميع مشترياتنا في وقتنا الحالي بسبب اقتراب شهر رمضان الكريم، ولهذا السبب يمكننا أن نحصل على جميع المنتجات خلال هذا المقال.

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عروض لولو هايبر ماركت السعودية

بالتأكيد نحن جميعا نبحث عن بعض الأجهزة المنزلية التي تتميز بمميزات عظيمة والتي نستخدمها بشكل كبير جدا في المطبخ لذلك، عروض هايبر ماركت لولو على الأجهزة المنزلية تكون كما يلي:

مقلاة شيف لاين مقاس 24 سم وصل سعرها بعد الخصم 390 ريال سعودي

سمارت كيتشن حل الضغط حجم 16 سم وصل سعرها بعد الخصم 20 ريال سعودي.

طقم طهي أواني نوع برستيج عدد سبع قطع وصل سعره بعد الخصم 199 ريال سعودي.

وطقم أواني نوع برستيج عدد 12 قطعة وصل سعرها بعد الخصم 279 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت على زيوت الطعام

هناك منتجات عظيمة يتم تقديمها من خلال هايبر ماركت لولو الذي يتواجد في كافة أنحاء المملكة بفروعه المتعددة، لذلك يمكننا أن نشاهد العروض التي تكون على زيوت الطعام والتي تعد أكثر استخداما لدينا وهي كالتالي:

زيت دوار الشمس حجم 5 لتر بسعر 11 ريال سعودي.

2 عبوة من زيت صني حجم لتر ونصف وصل سعرها إلى 23 ريال سعودي.

زيت نور نوع دوار الشمس حجم7 لتر وصل سعره بعد الخصم 28 ريال سعودي.

زيت عافية حجم 9 لتر وصل سعره بعد الخصم 74 ريال سعودي.

كيلو من الملوخية الدجاج وصل سعرها للكيس الكيلو 27 ريال سعودي.

كيلو من السمك المشوي بالليمون وصل سعره اليوم بعد الخصم 46 ريال سعودي.

كيلو البطاطس وصل سعره اليوم90 ريال سعودي.

لا تفوتي فرصة الحصول على أقوى الخصومات من لولو هايبر ماركت، حيث تجدين أحدث أجهزة المطبخ بأسعار مذهلة، لتجعلي تجربة الطهي أكثر سهولة ومتعة.