طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل.. بطعم يفوق المحلات!

إذا كنتِ من عشاق الحلويات الشرقية، فلا تفوتي تجربة تحضير الكنافة بالقشطة في المنزل بطعم لذيذ ينافس المحلات وأفضل! بوصفة سهلة وسريعة، ستحصلين على كنافة ذهبية مقرمشة بحشوة كريمية غنية، لتكون الحلوى المثالية لكل المناسبات.

كتب محمد سعد – تعد الكنافة بالقشطة واحدة من الحلويات الشرقية الشهية التي يحبها الكثير من الأشخاص، وهي تعد كذلك من الأطباق الرئيسية التي يتم تحضيرها برمضان؛ إذ تتميز بحشوتها الكريمية وقوامها الخارجي المقرمش، وهو ما يجعلها تحلية مميزة بعد الإفطار في رمضان، لذا سنعرفك في هذا المقال على طريقة عمل الكنافة بالقشطة بسهولة وبمكونات تتوفر بالمنزل كذلك.

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طريقة عمل الكنافة بالقشطة

يمكنك عمل الكنافة بالقشطة بالمنزل بسهولة باستخدام مكونات اقتصادية تتوفر بالمنزل كالتالي:

½ كيلو من الكنافة.

½ كوب من السمن المذاب.

2 ملعقة سكر بودرة كبيرة.

½ كوب شربات.

مكونات عمل القشطة

كوبان حليب.

2 ملعقة نشا.

½ ملعقة فانيليا صغيرة.

½ كوب من الكريمة أو القشطة.

طريقة عمل حشوة القشطة

فيما يلي نوضح لك الخطوات اللازمة لعمل حشوة القشطة كالتالي:

يتم تسخين الحليب بوعاء فوق نار متوسطة ليصبح دافئاً.

يتم إذابة النشا بقليل من الماء البارد ويضاف بعد ذلك للحليب الدافئ ويتم تحريكه باستمرار ليتماسك.

تضاف الفانيليا والسكر ويتم رفع الحشوة عن النار وإضافة القشطة إليها ويتم تركها لتبرد.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

وفيما يلي نوضح لك الخطوات اللازمة لعمل الكنافة بالقشطة كالتالي:

يتم تفكيك الكنافة وخلطها بالسكر البودرة والسمن المذاب لكي تتوزع الزبدة بشكل متساوي.

يتم تقسيم الكنافة لجزئين ويتم فرد النصف الأول بصينية تكون مدهونة بالسمن والضغط عليها بشكل جيد.

يتم توزيع القشطة على الكنافة بالتساوي بعيدا عن الأطراف، ومن قم يتم فرد الجزء الثاني للكنافة على الحشوة والضغط بخفة.

يتم وضع الكنافة بفرن ساخن على درجة ١٨٠ لمدة نصف ساعة أو ٤٠ دقيقة أو إلى أن يصبح لونها ذهبياً.

يتم سكب الشربات فوق الكنافة بمجرد أن تخرج من الفرن ويتم تركها لكي تتشربه.

يتم ترك الكنافة لتبرد ومن ثم يتم تقطيعها وتزيينها باستخدام الفستق أو غيره من المكسرات الأخرى حسب الرغبة.

مع هذه الطريقة البسيطة، يمكنكِ تحضير كنافة بالقشطة بمذاق شهي وقوام مثالي، لتبهري عائلتك وضيوفك بحلوى منزلية لا تقاوم!