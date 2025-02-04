طريقة عمل الغريبة الدايبة في المنزل.. بمقادير مضبوطة لنتيجة مثالية

إذا كنتِ ترغبين في تحضير الغريبة الناعمة والدايبة كما في محلات الحلويات، فإليكِ الطريقة المثالية بمقادير مضبوطة تضمن لكِ قوامًا هشًا وطعمًا لا يُقاوم. بوصفة سهلة وسريعة، يمكنكِ تحضير الغريبة في المنزل وإبهار عائلتك بمذاقها الفاخر.

كتب محمد سعد – تعد الغريبة واحدة من الحلوى الشرقية المشهورة التي تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الهش الذي يذوب داخل الفم، وتحتاج في عملها لمكونات بسيطة كالسمن والسكر والدقيق، ولكن تحتاج مع ذلك لدقة في تحضيرها للحصول على قوام هش وناعم، لذا سنعرفك في هذا المقال على طريقة عمل الغريبة الديبة في المنزل باستخدام مكونات اقتصادية جدا تتوفر بأي منزل مع الحصول على طعم شهي ولذيذ كذلك.

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طريقة عمل الغريبة الديبة

نحتاج في عمل الغريبة لاستخدام بعض المكونات البسيطة التي تتوفر بأي منزل، والتي نوضحها في النقاط التالية:

كوبان دقيق.

كوب سمن يكون بنفس درجة الحرارة الخاصة بالغرفة.

½ كوب من السكر البودرة.

فانيليا.

رشة ملح.

لوز او فستق للتزيين.

طريقة عمل الغريبة الديبة في المنزل

تعد الغريبة هي إحدى الحلوى البسيطة التي من السهل تحضيرها بالمنزل باستخدام مكونات اقتصادية وبسيطة، وهي تتميز كذلك بمذاقها الغني وقوامها الناعم، وحتى تحصلي على غريبة دايبة ولذيذة المذاق عليك القيام بالخطوات التالية:

يتم إحضار وعاء عميق ويوضع السمن به، ثم يتم إضافة السكر البودرة إليه.

يتم استخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي في خفق المكونات إلى أن نحصل على قوام كريمي ذا لون فاتح.

يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي مع الاستمرار بالعجن لنحصل على عجينة طرية وناعمة.

لا يجب عجن العجينة بقوة لكي لا يصبح قوام الغريبة غير هش.

يتم تقسيم العجينة لكرات صغيرة بحجم متساوي.

توضع جميع الكرات في صينية فرن بها ورق زبدة ويتم الضغط برفق عليها.

يتم تزيين كل قطعة غريبة بحبة لوز أو فستق بالمنتصف.

يتم تسخين الفرن لتصبح درجة حرارتها ١٨٠.

يتم إدخال الصينية لمدة ١٠ أو ١٢ دقيقة بالفرن لكي تصبح الغريبة متماسكة ولا يتغير لونها.

يتم إخراجها بعد ذلك من الفرن وتترك لتبرد ومن ثم توضع بأطباق التقديم وتقدم.

مع هذه الطريقة المضمونة، ستحصلين على غريبة ناعمة ودايبة تذوب في الفم، لتكون الحلوى المثالية لضيافتك في المناسبات والأعياد.