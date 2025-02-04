اكتشفي سر كيكة النايتي الشهية.. أروع وصفة كيك بالشوكولاتة ستبهرك من أول لقمة!

إذا كنتِ من عشاق الشوكولاتة، فلا تفوتي تجربة كيكة النايتي اللذيذة، التي تتميز بقوامها الغني وطعمها الذي يذوب في الفم! بوصفة سهلة وسريعة، يمكنكِ تحضير كيك شوكولاتة مثالي ينافس أفضل الحلويات الجاهزة، ليكون خيارًا رائعًا لعائلتك وضيوفك.

كتب محمد سعد – الكيكة النايتي هي نوع من الكيك اللذيذ الذي يغطى بالشوكولاتة من الداخل والخارج، وتتميز بنكهتها الرائعة مما يجعل الأطفال يتوجهون إلى المحلات لشرائها، ولهذا السبب تسعى الأمهات لمعرفة كيفية إعدادها في المنزل لتقديمها لأطفالهن وللضيوف، ومن أبرز مميزاتها أنها تحضر بسرعة لذلك سنستعرض طريقة عمل كيك النايتي.

إقرأ ايضاً : طريقة سهلة لتحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل – خليكي ست بيت

مقادير عمل كيكة النايتى

تحتاج الأمهات إلى إعداد الحلويات التي يفضلها أفراد أسرهن، وعلى وجه الخصوص النايتي فهو مناسب للأطفال الصغار لأنه سهل المضغ، ومكوناته بسيطة وغير مكلفة، وتتكون فقط من العناصر التالية:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

بيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ربع كوب من الحليب السائل.

سكر نصف كوب.

فانيليا.

مربى حسب النوع المرغوب فيه.

2 بيضة.

عصرة ليمونة.

طريقة عمل كيكة النايتى

تساعد المكونات الاقتصادية للحلويات الأمهات على إعدادها لأفراد أسرتهن بشكل مستمر، وتعتبر كيكة النايتي من الحلويات غير المكلفة وسريعة التحضير في المطبخ لذلك يمكن عملها عن طريق اتباع الخطوات التالية.

أولا قومي بوضع الزبدة في وعاء ثم أضيفي إليها السكر والبيض والفانيليا.

استخدمي مضرب الكهرباء لتحريك الخليط السابق.

استمري في الخفق ثم قومي بإضافة عصير الليمون والحليب.

استخدمي المضرب الكهربائي لضرب الخليط مرة أخرى على سرعة متوسطة.

أضف الدقيق الأبيض والبيكنج باودر إلى الخليط السابق.

أعيد تشغيل المضرب الكهربائي مرة أخرى بسرعة منخفضة.

قومي بتقسيم خليط الكيك إلى نصفين.

ضعي أول نصف في صينية بها ورقة زبدة.

بعد ذلك قومي بوضع المربي فوق العجين ثم أضيفي الطبقة الثانية.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ثلاثين دقيقة وعشر دقائق مع التأكد من اختبارها أثناء عملية الطهي.

نصائح هامة عند عمل كيكة النايتى

يمكن إعداد ألذ كيكة نايتى في المنزل، ولكن يجب الانتباه أثناء تحضير العجين حتى لا تصبح متماسكة بشكل مفرط وغير رطبة كما يجب اختيار نوع الحشو المناسب والذي يتمتع بجودة عالية.

مع هذه الوصفة المضمونة، ستحصلين على كيكة شوكولاتة شهية بقوام ناعم ومذاق غني يأسر القلوب، جربيها اليوم واستمتعي بأفضل تجربة كيك منزلي.