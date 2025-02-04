الوصفة التي تبحث عنها جميع السيدات.. طريقة تحضير كيراتين بذور الكتان لتنعيم الشعر

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على شعر ناعم وصحي بطريقة طبيعية، فإليكِ سر كيراتين بذور الكتان! هذه الوصفة الطبيعية تساعد في فرد الشعر وترطيبه بعمق دون الحاجة لاستخدام المنتجات الكيميائية. جربيها بنفسكِ واحصلي على شعر حريري ولمعان طبيعي يدوم طويلًا.

كتب محمد سعد – وصفة بذور الكتان تعتبر من أفضل وأجمل الوصفات المميزة للعناية بالشعر العناية الصحية والمفيدة لجميع أنواع الشعر، حيث يطلبها الكثير من النساء لأنها طبيعية لا تضر بالشعر أو تسبب أي مشاكل، ويمتاز الكيراتين بأنه من الوصفات التي يمكن تنفيذها وتحضيره داخل المنزل بشكل كبير وليست بالطريقة الصعبة، وتتكون من مجموعة من المكونات البسيطة السهلة المتوفرة لدى كل سيدة في المنزل ومن خلال مجموعة من الخطوات البسيطة يمكنك تحضير تلك الوصفة الرائعة في البيت والتي تحافظ على شعرك ولمعانه وتزيد من طوله وكثافته.

إقرأ ايضاً : جربي كيراتين المايونيز السحري لشعر ناعم ولامع بدون تجعد أو هيشان

تحضير كيراتين بذور الكتان للشعر

من خلال مجموعة من المكونات البسيطة يمكنك تحضير تلك الوصفة المتميزة الطبيعية للعناية بالشعر، حيث أن تلك الوصفة لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وكل مكوناتها بسيطة وسهلة للغاية ويمكن أن تقوم بتحضيرها في خطوات سريعة سهلة، وصفة بذور الكتان أو كيراتين الشعر الطبيعية تتهافت عليها كل النساء بكثرة مما يجعلك مرغمة على معرفة أهم الخطوات والمكونات الأساسية لعمل الوصفة الطبيعية في البيت، ومن أهم المكونات اللازمة لعمل وصفة بذور الكتان:

2 كوب ماء.

4 ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من العسل.

خطوات طريقة تحضير كيراتين بذور الكتان في المنزل

من المكونات السابقة يمكنك صناعة أفضل وصفة تستخدم للشعر، وتزيد من قوته وجماله، وذلك من خلال مجموعة

من الخطوات السهلة والبسيطة، ومن أهم تلك الخطوات اللازمة لتحضير الكيراتين الطبيعي للشعر:

ن ضع الماء في إناء على النار ونضيف بذور الكتان، ونتركه لمدة ربع ساعة على النار.

ضع الماء في إناء على النار ونضيف بذور الكتان، ونتركه لمدة ربع ساعة على النار. نقوم بتصفية الإناء من السائل للحصول على جل صافي.

نضيف على السائل المصفى زيت جوز الهند و جل الصبار والعسل ونخلطهم معا بشكل جيد..

نضع الخليط في زجاجة مغلقة ونضعها في الثلاجة لمدة تصل لأسبوع.

يحب غسل شعرك جيدا قبل استخدام الوصفة.

نضع من الوصفة على السعر ونوزعه جيدا ونتركه قرابة نصف ساعة.

نقوم بغسل الشعر جيدا بعد استخدام الوصفة.

نكرر الأمر من مرتين لثلاثة أسبوعيا.

مع كيراتين بذور الكتان، ستتمكنين من العناية بشعركِ بمنتج طبيعي فعال يمنحه النعومة والانسيابية دون أضرار، جربيه اليوم وتمتعي بإطلالة جذابة وشعر صحي.