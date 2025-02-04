طريقة عمل حمص الشام في المنزل بمذاق يفوق طعم الشوارع

يعتبر حمص الشام من المشروبات الشتوية الشهيرة التي تمنح الدفء والطاقة، وهو من الأطباق التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمذاق شهي يفوق طعمه في الشوارع. إذا كنت من عشاق هذا المشروب الحار، فإليك طريقة عمل حمص الشام بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت.

كتب محمد سعد – يعد حمص الشام هو أحد المشروبات التقليدية المشهورة بمصر في الشتاء، ويسمى أيضاً الحلبسة، وهو يمنح الشعور بالراحة والدفء، ويشتهر بعدة نكهات ويتم تحضير بشكل سهل وسريع جدًا، ويقدم بالعديد من الكافيهات والمطاعم والعربات المتجولة بالشوارع، ويقبل الكثير من الأشخاص على تناوله من هذه الأماكن؛ لأنها تقدمه بطعم لذيذ عن طعم حمص الشام الذي يتم عمله بالمنزل، ولكننا سنعرفك هنا على طريقة عمل حمص الشام بطعم أحلى من طعمه في الخارج وبمكونات بسيطة كذلك، حتى توفر أموالك التي ستشتريه بها من الخارج، وستحصل كذلك على حمص شام بطعم جميل ومميز صنعته أنت بنفسك، تابعنا لتعرف الطريقة.

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طريقة عمل حمص الشام

فيما يلي نوضح لك المكونات البسيطة التي نحتاج إليها في عمل حمص الشام على النحو التالي:

كوبان من حمص الشام.

2 حبة طماطم مقطعة لقطع صغيرة.

3 ملاعق من صلصة الطماطم.

بصل مقطع مكعبات.

فلفل أسود.

رشة ملح.

كزبرة جافة.

كمون.

عصير ليمون.

شطة.

خطوات تحضير حمص الشام

فيما يلي نوضح لك طريقة عمل حمص الشام بطعم أجمل من المطاعم على النحو التالي:

يتم في البداية وضع الحمص بالماء ويترك ليلة كاملة.

ثم يتم وضعه بإناء آخر فوق النار ويتم سلقه إلى أن يصبح ناضجا.

بعد سلق الحمص يتم تصفيته من الماء وتركه لكي يبرد.

يوضع إناء فوق النار ويوضع الماء به، ثم يوضع به البصل والطماطم والفلفل الأسود والكزبرة وعصير الليمون والشطة، ويتم تركه لكي يغلي مع التحريك بشكل مستمر.

يتم وضع الحمص المسلوق وتركه بعض الوقت لكي يغلي، ثم يتم رفعه من فوق النار بعد ذلك ويترك لكي يبرد قليلاً.

ومن ثم يصبح حمص الشام جاهزاً ويمكن تقديمه مع الليمون في أكواب.

حمص الشام من المشروبات التي تجمع بين المذاق الرائع والفوائد الصحية، كما أنه سهل التحضير في المنزل بمكونات بسيطة. جربه اليوم واستمتع بنكهات لا تُقاوم!