طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة

كيكة الحليب الساخن من أشهى وألذ أنواع الكيك التي يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة. تتميز بقوامها الهش وطعمها الغني، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق الحلويات. في هذا المقال، سنتعرف على الطريقة الصحيحة لتحضيرها بخطوات واضحة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ.

كتب محمد سعد – سنتعلم طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بسهولة في المنزل بأقل تكلفة ممكنة من خلال موقعنا الإلكتروني، تتميز هذه الكيكة اللذيذة بطعمها الناعم الذي يجعل المنزل دافئًا ومريحًا، وهي خيار رائع للتجمعات العائلية حيث يمكن تقديمها مع كوب من الشاي بالحليب لإكمال اللحظة.

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كيكة الحليب

سنتعلم طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بسهولة في المنزل بأقل تكلفة ممكنة من خلال موقعنا الإلكتروني، تتميز هذه الكيكة اللذيذة بطعمها الناعم الذي يجعل المنزل دافئًا ومريحًا، وهي خيار رائع للتجمعات العائلية حيث يمكن تقديمها مع كوب من الشاي بالحليب لإكمال اللحظة.

كيكة الحليب

مكونات كيكة الحليب الساخن هي كالتالي:

كوبان من الدقيق.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

زيت نباتي نصف كوب.

ثلاث بيضات كبيرة.

كيس من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خل أبيض ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

لتحضير كيكة الحليب الساخن قومي بما يلي:

ضعي الخل والزيت والبيض والسكر والفانيليا في وعاء بلاستيكي كبير.

اخفقي المكونات جيدًا باستخدام مضرب يدوي حتى يتجانس الخليط.

ضعي الحليب والزبدة في قدر صغير على نار خفيفة حتى يسخن الحليب.

سخني الحليب ثم اسكبيه ببطء على مزيج البيض والسكر مع التحريك المستمر حتى تمتزج كل المكونات تمامًا.

باستخدام خلاط يدوي اخفقي كيس البيكنج باودر في الخليط حتى يذوب تمامًا.

باستخدام خلاط كهربائي أضيفي الدقيق المنخول تدريجيًا مع خفق الخليط حتى يصبح خاليًا من التكتلات وناعمًا.

لإنهاء صنع كيك الحليب الساخن لمدة عشر دقائق سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

دهن قالب الكيك بالسمن أثناء تسخين الفرن ثم رشيه بالدقيق لمنع الكيك من الالتصاق.

بعد تجهيز القالب اسكبي مكونات الكيك فيه وضعيه في الفرن الذي تم تسخينه.

اتركي الكيك لمدة 20 دقيقة في الفرن.

استخدمي عود الأسنان أو الشوكة للتحقق من نضج الكيك بعد 20 دقيقة إذا خرج نظيفًا من العجين يكون الكيك قد نضج.

ضعي القالب في الفرن لمدة خمس دقائق أخرى إذا كان يحتوي على عجينة.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد تمامًا لمدة 30 دقيقة.

الآن، بعد اتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستمتاع بكيكة الحليب الساخن الشهية مع عائلتك وأصدقائك. جرّبيها اليوم وأبهري الجميع بمذاقها الرائع وقوامها الطري!