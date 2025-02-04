طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة المثالي للإفطار بخطوات سهلة

بسكويت الشاي السادة هو أحد أفضل الخيارات لوجبة إفطار خفيفة ومغذية، حيث يمتاز بمذاقه اللذيذ وقوامه الهش الذي يجعله مثاليًا لتناوله مع كوب من الشاي أو القهوة. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة للحصول على بسكويت شهي يناسب جميع الأذواق.

كتب محمد سعد – تعتبر بسكويتات الصباح البسيطة من أشهى الحلويات التي يمكنك تناولها في بداية يومك كما أنها تعتبر من أسهل الحلويات التي يمكنك صنعها في المنزل، فهي تتميز بشكلها وطعمها الرائعين، ويمكن تقديمها للزوار في أي وقت من اليوم أو كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي أو الحليب، ومن فوائد بسكويتات الشاي نكهتها الممتازة وقوامها المقرمش، والتي تجذب الكبار والصغار على حد سواء، سنقدم لك وصفة بسيطة وسهلة الاتباع، فبدلاً من شراء بسكويتات باهظة الثمن من المتاجر يمكنك صنعها بنفسك، وسنصنعها باستخدام الزبدة لجعلها تشبه البسكويتات الجاهزة تمامًا، ومع ذلك، يمكنك صنعها بالزيت حسب رغبتك إذا كنت تريد بسكويتات صباحية رخيصة للشاي.

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بسكويت الشاي

سنوضح لك كيفية صنع بسكويتات الشاي البسيطة خطوة بخطوة ونقدم لك النصائح لمساعدتك على تحقيق نفس النتائج تمامًا مثل البسكويتات التي يتم شراؤها من المتجر، والآن إليكم المكونات:

مطلوب كوبان من الدقيق متعدد الأغراض.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر بودرة.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مع رشة ملح.

طريقة تحضير بسكويت شاي الصباح اللذيذ

يتم عمل الخليط الأساسي بإحضار وعاء خلط مناسب واستخدام الخلاط الكهربائي أو اليدوي لخفق الزبدة بدرجة حرارة الغرفة أو الزيت الطري مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريميًا وهشًا.

ثم يضاف البيض والفانيليا ويتم دمج المكونات عن طريق خلط العجينة برفق حتى يتم توزيع جميع المكونات بالتساوي.

بعد ذلك نجمع المكونات الجافة مع البيكنج بودر والملح وننخلها ثم نضيف خليط الزبدة إلى مزيج الدقيق.

نعجن العجينة برفق حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.

بعد ذلك نلف العجينة الطرية بورق نايلون غذائي ونضعها في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تتماسك.

نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام الشوبك حتى يصبح سمكها نصف سنتيمتر تقريبًا.

بعد تقطيع العجينة إلى دوائر أو أي شكل آخر مرغوب باستخدام قوالب تشكيل البسكويت أو كوب صغير نضع قطع البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة مع ترك مسافة صغيرة بينها.

بعد ذلك نشغل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وننتظر حتى يسخن قبل وضع الصينية بداخله لمدة 10 إلى 12 دقيقة، أو حتى يصبح قاع وجوانب البسكويت ذهبي فاتح.

بعد ذلك نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد تمامًا قبل نقله إلى طبق التقديم.

يمكن استخدام صلصة الشوكولاتة لتزيين البسكويت من الأطراف.

الآن يمكنك تحضير بسكويت الشاي السادة في منزلك بسهولة والاستمتاع به في وجبة الإفطار مع مشروبك المفضل. جربي هذه الوصفة اللذيذة وابدئي يومك بمذاق رائع ومقرمش!