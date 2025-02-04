طريقة تحضير صوابع زينب اللذيذة بدون فرن لأشهى الأكلات الرمضانية

صوابع زينب من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يعشقها الكثيرون، خاصة في شهر رمضان المبارك. تتميز بقوامها المقرمش من الخارج وطراوتها من الداخل، إلى جانب مذاقها الشهي الذي يجعلها خيارًا رائعًا على مائدة الإفطار. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير صوابع زينب بدون فرن بخطوات سهلة وبمكونات متوفرة في كل منزل.

كتب محمد سعد – من الحلويات الشرقية الشهيرة ذات النكهة الفريدة صوابع زينب فبالإضافة إلى تغليفها بطبقة لذيذة من الشربات الذي يمنحها نكهة حلوة وجذابة تتميز هذه الحلوى الشهية بقشرتها الخارجية المقرمشة وقوامها الداخلي الناعم، كما تعتبر هذه الحلوى الخيار الأمثل للتقديم في المناسبات الخاصة والتجمعات العائلية، ورغم تعقيدها الظاهري إلا أنها سهلة التحضير إذا اتبعت التعليمات بعناية، لذلك ستعلمنا هذه المقالة كيفية عمل صوابع زينب بخطوات سهلة ونتيجة مؤكدة.

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عمل صوابع زينب

إليكم الآن بعض المكونات الخاصة بهذه الوصفة:

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السميد.

ملعقتان صغيرتان من السمن أو الزبدة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كوب من الماء الدافئ أو أكثر حسب الحاجة.

رشة ملح.

زيت للطبخ.

مكونات الشربات

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد طريقة

عمل أصابع زينب

اخلطي الدقيق والسكر والسميد وقليل من الملح في وعاء كبير.

باستخدام أطراف أصابعك افركي المكونات جيدًا حتى يصبح قوامها رمليًا، ثم أضيفي الزبدة أو السمن.

بعد إذابة الخميرة في الماء الدافئ اعجني الخليط حتى تتكون عجينة ناعمة متماسكة أضيفي الخميرة تدريجيًا.

لمدة نصف ساعة غطي العجينة واتركيها ترتاح.

افردي العجينة على شكل كرات صغيرة.

يجب تسطيح كل كرة قليلًا قبل تشكيلها على شكل أصابع.

لإنشاء تصميم فريد اضغطي كل إصبع على سطح مبشور أو مصفاة.

بعد تسخين زيت القلي جيدًا اطهي أصابع زينب على نار متوسطة حتى تصبح مقرمشة وبنية اللون.

أخرجيها واغمريها لبضع دقائق في الشربات البارد.

اخلطي الماء والسكر في قدر على النار واتركيها حتى تغلي.

بعد إضافة عصير الليمون وترك الخليط يغلي لمدة سبع إلى عشر دقائق أطفئي النار وإذا أردت، أضيفي الفانيليا أو ماء الورد.

بعد إخراج أصابع زينب من القطر ضعيها في طبق التقديم ويمكن تزيينها بالمكسرات أو جوز الهند حسب الرغبة.

الآن يمكنك تحضير صوابع زينب اللذيذة في المنزل بسهولة وبدون الحاجة إلى فرن، والاستمتاع بمذاقها الشهي خلال شهر رمضان. جربيها وقدميها لعائلتك وضيوفك لتضيفي لمسة مميزة لمائدتك الرمضانية