تحديث أسعار الفراخ البيضاء في مصر ليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم، الثلاثاء 4 فبراير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف المحافظات، مما أثر على حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية.

كتب محمد سعد – مع بداية كل يوم، يسعى العديد من ربات المنازل والمستهلكين إلى الاطلاع على أسعار الكتاكيت والدواجن، نظراً لدورها الكبير كمصدر رئيسي للبروتين في النظام الغذائي اليومي، وتتأثر أسعار الدواجن والكتاكيت بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، مما يجعلها عرضة للتغير المستمر، ولذلك من الضروري الحصول على هذه المعلومات من مصادر موثوقة لضمان اتخاذ قرارات مالية مدروسة تخدم احتياجات الأسرة.

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سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

وبجانب أسعار الكتاكيت، تترقب الأسرة المصرية أيضاً أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة، وهي التي تؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسرة، وفيما يلي أبرز أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن لهذا اليوم:

الدواجن البيضاء: سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم 87 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح السعر للمستهلك في الأسواق ما بين 90 و100 جنيه للكيلو، وذلك حسب المكان والجودة.

الدواجن الأمهات: وصل سعر الفراخ الأمهات إلى 70 جنيهًا في المزرعة، حيث يتراوح سعر البيع في الأسواق التجارية بين 80 و85 جنيهًا.

الدواجن ساسو: وصل سعر الفراخ الساسو إلى 87 جنيهًا في المزرعة، بينما تراوحت الأسعار في الأسواق التجارية بين 95 و105 جنيهات.

الفراخ البلدي: سجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي في المزرعة 118 جنيهًا، فيما يتراوح سعره في الأسواق للمستهلك بين 127 و130 جنيهًا، ويعود هذا الاختلاف في الأسعار إلى التكاليف الإضافية مثل النقل والعرض في المتاجر.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء

أصدرت بورصة الدواجن اليوم تحديثًا لأسعار الكتاكيت، حيث تنوعت الأسعار بحسب النوع والعمر، وتظل هذه الأسعار عرضة للتغير وفقًا للعرض والطلب وكذلك التغيرات التي تطرأ على سوق الدواجن بشكل عام، وفيما يلي الأسعار الخاصة بالكتاكيت اليوم:

كتاكيت أبيض شركات: تراوحت الأسعار بين 45 و52 جنيهًا.

كتاكيت أبيض قطعان: يتراوح السعر بين 38 و38.5 جنيهًا.

كتاكيت ساسو عادي: تتراوح أسعاره بين 13 و14 جنيهًا.

كتاكيت ساسو بيور: يسجل السعر بين 13 و14 جنيهًا.

كتاكيت بلدي حر: يتراوح السعر بين 5.5 و6.5 جنيهًا.

كتاكيت مولارد: بين 24 و25 جنيهًا.

كتاكيت بلدي مشعر: تتراوح الأسعار بين 8 و8.5 جنيهًا.

كتاكيت هجين: يتراوح السعر بين 8 و9 جنيهات.

كتاكيت جيل ثاني: يسجل السعر بين 10 و11 جنيهًا.

كتاكيت روزي بيور: بين 10 و11 جنيهًا.

كتاكيت جميزة: تتراوح الأسعار بين 12.75 و13.25 جنيهًا.

مع استمرار تقلبات أسعار الفراخ البيضاء في مصر، يُنصح المستهلكون بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار والتسوق بحكمة لضمان الحصول على أفضل العروض المتاحة.