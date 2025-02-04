تعرّف على أسعار الأرز الشعير في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

شهدت أسعار الأرز الشعير في مصر اليوم، الثلاثاء 4 فبراير 2025، استقرارًا ملحوظًا، مع تفاوت طفيف بين أنواع الحبوب الرفيعة والعريضة. يأتي ذلك في ظل استعدادات الأسواق المحلية لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب على هذه السلعة الأساسية في المائدة المصرية.

كتب محمد سعد – يشهد سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 4 فبراير تقلبات بين الارتفاع والانخفاض نتيجة لعدة عوامل مؤثرة مثل حجم الإنتاج المحلي ومستوى الطلب في الأسواق بالإضافة إلى تكاليف النقل والتخزين والتغيرات الاقتصادية مثل سعر الصرف ومع قرب حلول شهر رمضان يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الأرز خاصة بعد التقلبات التي حدثت خلال شهر يناير الفائت حيث سجل السعر استقرارا عند آخر انخفاض وفقًا لتصريحات شعبة الأرز.

سعر طن الأرز الشعير

سجلت أسعار الأزر الشعير في السوق المصري اليوم الثلاثاء 4 فبراير كان هناك تباين حسب نوعه، وجاءت التفاصيل كما يلي:

تذبذب سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة ما بين 16,800 و 17,700 جنيه.

وصل سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة إلى ما بين 17,500 و17,700 جنيه.

يتراوح سعر طن الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 27,000 و29,000 جنيه.

سجل سعر الطن من الأرز الأبيض الحبة الرفيعة ما بين 25,000 و26,000 جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الأبيض الحبة الرفيعة كسر 5% حوالي 21,000 جنيه.

وصل سعر طن الأرز الأبيض حبة عريضة، بمعدل كسور 3% إلى حوالي 23,000 جنيه.

سعر كيلو الأرز اليوم

أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 4 فبراير جاءت كما يلي حسب النوع:

يبلغ سعر الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة ما بين 16 و18 جنيها للكيلو.

يبلغ سعر الأرز الشعير الحبة العريضة ما بين 17.5 و18 جنيها.

يتراوح سعر الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة ما بين 25 و 26 جنيها.

يتراوح سعر الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 27 و29 جنيها.

أسعار الأرز الأبيض والمعبأ اليوم

يتراوح ثمن كيلو الأرز المعبأ ما بين 35 و40 جنيها.

يسجل سعر الأرز الأبيض المحلي ذو الحبة الرفيعة ما بين 26 و30 جنيها.

الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة يتراوح سعره حتى 32 جنيها.

كيلو أرز الذهبي كامولينو بسعر 29 جنيها.

يبلغ سعر أرز اللؤلؤة كسر 10% حوالي 24 جنيها.

الأرز الأبيض الفاخر المستورد يصل سعره إلى 38 جنيها للكيلو.

مع اقتراب شهر رمضان، يُنصح المستهلكون بمتابعة تطورات أسعار الأرز الشعير في الأسواق المحلية لضمان الحصول على أفضل العروض. يُتوقع أن يستمر الاستقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع توفر كميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.