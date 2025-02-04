طريقة سهلة لتحضير كيكة الحلة بالشوكولاتة في الفرن بمكونات اقتصادية

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة لذيذة وسهلة لتحضير كيكة الشوكولاتة دون الحاجة إلى قوالب باهظة الثمن، فإليكِ طريقة كيكة الحلة التي تتميز بمكوناتها الاقتصادية وطعمها الغني. حضريها في الفرن بسهولة واستمتعي بها مع العائلة في أي وقت.

كتب محمد سعد – يقوم الكثير من الامهات بتحضير كيكة الحلة بالشوكولاتة في المنزل وذلك لما يميزها من توافر مكوناتها في كل مكان وخطواتها سهلة وبسيطة كما أنها لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها ولا تحتاج أيضاً إلي فرن عند إعدادها، وكما يمكنك تقديمها في أي وقت او في الاعياد والمناسبات والتجمعات العائلية مع المشروبات الدافئة او المشروبات الباردة حسب الرغبة، سوف نوضح لكم خطوات تحضير كيكة الحلة خطوة بخطوة لضمان نجاحها والحصول على نتيجة كيكة هشة ومرتفعه.

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تحضير كيكة الحلة بالشيكولاتة

فيما يلي المكونات اللازمة لتحضير كيكة الحلو بالشيكولاتة:

2 كوب دقيق

كوب سكر

نصف كوب بودرة كاكاو

2 بيضة

كوب حليب

نصف كوب زيت نباتي

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

فانيليا

خطوات تحضير كيكة الحلة بالشيكولاتة

فيما يلي نوضح لك خطوات تحضير كيكة الحلة بالشيكولاتة كالتالي:

احضري وعاء كبير اخلطي الدقيق وبودرة الكاكاو والبيكنج بودر والملح.

احضري وعاء آخر اخفقي البيض والسكر والفانيليا جيداً باستخدام مضرب يدوي أو كهربائي حتى يتجانس الخليط ثم أضيفي الحليب والزيت واخفقي مرة أخرى.

أضيفي الخليط الجاف إلى الخليط السائل تدريجياً مع الخفق المستمر حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

قومي بدهن حلة كبيرة غير لاصقة بالزبدة أو زيت ورشيها بالقليل من الدقيق.

واحضري الخريط ثم اسكبي في الحلة جيداً.

ضعي الحله على نار هادئه جدا مع وضع طبق معدني مقلوب فوق الحلة لضمان تسوية الكيك من الأعلى.

اترك الكيكة تطهى لمدة نصف ساعة، حتى ينضج، وبعد مرور الوقت، اختبري نضج الكيكة باستخدام عود خشبي إذا خرج نظيفاً فهي جاهزة.

اترك الكيك يبرد قليلا قبل تقطيعه وتقديمه.

يمكن تزيين الكيك بالشوكولاتة المبشورة أو الفواكه الطازجة، وهكذا تكون جاهزة للتقديم.

بهذه الطريقة البسيطة، يمكنكِ تحضير كيكة الحلة بالشوكولاتة في الفرن بمكونات متوفرة في كل بيت. جربيها اليوم واستمتعي بمذاقها الرائع مع فنجان من القهوة أو الشاي.