أدعية مستجابة لاستقبال شهر رمضان 2025.. اغتنم الفرصة واستعد روحانيًا

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على تهيئة قلوبهم وروحهم لاستقباله بالدعاء والعبادة. فالدعاء من أعظم العبادات التي تُقرب العبد من ربه، خاصة في هذه الأيام المباركة. إليك مجموعة من أقوى الأدعية المستحبة لاستقبال شهر رمضان 2025.

كتب محمد سعد – أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن وجعله الله هدى وسكينة للمسلمين، ولذلك يبحث الكثيرين عن أفضل الأدعية اليسيرة التي يمكن الدعاء بها لاستقبال هذا الشهر وذلك نظرًا لما خصه الله من الفضائل مثل استجابة الدعاء ومضاعفة الأجور وزيادة البركة والقدرة على أداء الطاعات، ولقد وردت العديد من الأدعية التي يمكن حفظها وترديدها في مواطن استجابة الدعاء، وإليكم بعضًا من هذه الأدعية.

إقرأ ايضاً : أفضل أدعية شهر رجب 1446 – أدعية مستجابة في الشهر الكريم

أقوى أدعية لاستقبال شهر رمضان

يوجد العديد من الادعية اليسيرة التي يمكن حفظها والدعاء بها لله عزوجل بغية استجابة الدعاء قبل دخول شهر رمضان المبارك، ومن أول هذه الأدعية ما يلي:

اللهم بلغنا رمضان واجعله خير الأشهر لنا، اللهم يا رب ارزقنا صومه وبره وبركته وهداه.

اللهم إن لنا أحبة توفاهم الموت قبل رمضان، اكتبهم معنا من الصائمين وارزقها صوم هذا الشهر ولا تحرمنا فضله.

اللهم أعنا على ذكره و برك وطاعتك خلال الشهر الكريم واجعلنا من الصائمين القائمين.

اللهم إني أسألك أن ترزقني فرحة هذا الشهر وأن تجعل السكينة والرحمة رفيقة لنا طوال حياتنا.

اللهم طهر قلوبنا قبل رمضان، وارزقنا لاستقبال هذا الشهر بقلوب طاهرة نقية تحب الخير وتسعى إليه.

يارب بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ولا يعز علينا شي ولا محرومين، اللهم اجعل لنا نوراً بنور القرآن، واجعل لنا طهورًا بصوم رمضان، واجعلنا من المحسنين.

مواطن استجابة الدعاء

خص الله تعالى بعض الأوقات باستجابة الدعاء، وحثنا نبينا الكريم على الدعاء فيها والإكثار من الإلحاح نظرًا لشرف الزمان ويقينًا في الله عزوجل، ومن أول هذه الموطن ما يلي: