أسهل طرق لتخزين الخضار لشهر رمضان.. خطوات سريعة للحفاظ على الطازجة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبحث الكثير من الأسر عن طرق فعالة لتخزين الخضار لفترة طويلة دون فقدان قيمتها الغذائية أو نكهتها الطازجة. باستخدام بعض الخطوات البسيطة، يمكنكِ تجهيز مطبخك لشهر الصيام وتوفير الوقت والمجهود أثناء تحضير الوجبات.

كتب محمد سعد – تزامنا مع قرب شهر رمضان تبدأ كل سيدة بالبحث عن طريقة تسهل عليها مهام الطبخ للتقليل من الوقت الذي يمكن أن يستغرقه الطهي خصوصًا بالتحضيرات اليومية والعزائم، ومن أفضل الطرق لتلك المهمة تخزين الخضار بشكل سليم للحفاظ على طعمه ونكهته لأطول وقت ممكن، لذا فإننا سنعرفك في هذا المقال على طرق تخزين الخضار لشهر رمضان المبارك بشكل سهل يحافظ على طعمه ونكهته لوقت طويل.

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تخزين الخضار لشهر رمضان

يمكنك تخزين الباذنجان بالطريقة التالية:

يجب أولاً تقشير الباذنجان ومن ثم تقطيعه إلى شرائح أو مكعبات.

يتم رش قليلاً من المحل عليه ويترك ¼ ساعة بالمقلاة حتى يمتص الزيت.

ومن ثم يتم قليه نصف قلية فقط ويتم تصفيته جيدًا.

يوضع في النهاية داخل أكياس تكون محكمة الغلق ويتم إدخاله الفريزر.

تخزين الطماطم

فيما يلي نوضح لك طريقة تخزين الطماطم على النحو التالي:

يتم غسل الطماطم بشكل جيد وتقطيعها، ومن ثم يتم وضعها بالخلاط ليتم هرسها بشكل جيد.

يتم وضع الطماطم بعلب تكون محكمة الغلق ومن ثم تخزينها داخل الفريزر.

يمكن طهي الطماطم مع ملعقة زيت زيتون قبل أن يتم تخزينها، من أجل الحصول على صلصة تكون جاهزة للاستخدام.

تخزين الفلفل الحار والرومي

يمكنك كذلك تخزين الفلفل الحار والرومي كالتالي:

يتم غسل الفلفل جيدًا ثم يتم بعد ذلك تجفيفه.

يوضع الفلفل بالفريزر كما هو بأكياس تكون محكمة الغلق.

تخزين البصل

يمكن تخزين البصل بعدة طرق كالتالي:

تخزينه مفروم: من خلال فرم البصل بشكل جيد ووضعه بأكياس مخصصة للتخزين.

معصج أو مقلي: يجب قلي البصل في البداية ليصبح ذهبي اللون، ويتم تركه قليلاً حتى يبرد، ومن ثم يتم تخزينه بعلب مخصصة للتخزين.

تخزين الثوم

والثوم كذلك يمكن تخزينه بعدة طرق كالتالي:

مفروم ومجمد: يقشر الثوم ويتم فرمه جيدًا، ويوضع بالفريزر بعلب تكون محكمة الغلق.

مهروس بالزيت: يهرس الثوم ويضاف له قليلا من الزيت ومن ثم يوضع ببرطمان زجاجي بالثلاجة.

بهذه الطرق السريعة والعملية، يمكنكِ تخزين الخضار لشهر رمضان دون فقدان قيمتها الغذائية، مما يسهل عليكِ تحضير الأطباق الشهية طوال الشهر الكريم. جربيها الآن واستعدي لاستقبال رمضان براحة واطمئنان