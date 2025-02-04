طريقة عمل كيك الحليب الهش في المنزل بأسهل الخطوات وبمكونات اقتصادية

كيك الحليب الهش من الحلويات المنزلية التي تتميز بقوامها الناعم وطعمها اللذيذ، ويمكن تحضيرها بسهولة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. إذا كنت تبحثين عن وصفة اقتصادية ومضمونة النجاح، إليك خطوات تحضير كيك الحليب الهش بطريقة مثالية.

كتب محمد سعد – تتعدد أنواع الكيك بشكل كبير، كما يوجد الكثير من الأصناف والأشكال التي تنال عشق الأشخاص، والجدير بالذكر أن العديد يفضلون تحضير الكيك كونها من أسهل أنواع الحلويات المنتشرة، بالإضافة لعدم احتياج مكونات كثيرة عند تحضيرها ولا تكون أقل تكلفة، وهناك العديد ممن يبحثون عن طريقة تحضير كيك الحليب الهش في المنزل، والتي تعتبر واحدة من أبرز الحلويات التي يتم تقديمها في مختلف المناسبات وتزيينها بأشكال جميلة، كما يمكن تناولها في بعض الوجبات الخفيفة كالافطار جانب كوب من الشاي، ومن خلال مقالنا سوف نتناول معكم كيفية تحضيرها.

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عمل كيك الحليب

يمكن تحضير كيك الحليب الساخن بكل سهولة وبمكونات متوفرة وأكثر أمان، ويتمثل ذلك في الخطوات التالية:

المكونات

2 كوب من الدقيق الأبيض.

½ كوب من اللبن الحليب.

2 معلقة من الزبدة.

½ كوب زيت.

كوب سكر ناعم.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح صغيرة.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التحضير

في البداية يتم تحضير وعاء، ثم نخل الدقيق بداخله ونضيف إليه البيكنج بادور ورشة من الملح.

أضيف في الخلاط زيت وسكر وخلطهم بشكل جيد لضمان ذوبان السكر.

ثم نضيف اليهم البيض واحدة بعد الأخرى، ثم الفانيليا، ونخلط كافة المكونات حتي تتجانس.

نضيف الخليط السائل الموجود بالخلاط إلى الخليط الموجود في الوعاء.

نقوم باستخدام مضرب يدوي لخلط المكونات معًا برفق من الأسفل إلي الأعلي حتي نحصل على خليط ذو قوام سلس وكثيف.

نضع الوعاء على النار ونضيف إليه الزبدة والحليب اللبن ويرفع الخليط حتى يسخن.

يتم اضافة خليط الحليب السكن لخليط الكيك، ثم نقط بخلطه مره أخري برفق.

نحضر قالب الكيك ونضع به ورق الزبدة ثم صب خليط الكيك.

نقوم بوضع القالب إلى الفرن بشرط أن تكون درجة الحرارة 180 درجة مئوية وترك الكيك لمدة تصل 40 دقيقة حتى ينضج بشكل كامل.

يتم اخراج الكيك من الفرن وتركها حتى تبرد.

في النهاية نقوم بتزيين الكيكة كما نريد أو تقطيعها دون تزيين وتقدم كوجبه خفيفة بجانب كوب من الشاي.

مع هذه الطريقة الاقتصادية والبسيطة، يمكنكِ الاستمتاع بكيك الحليب الهش في أي وقت. جربيها اليوم وقدميها لعائلتك مع كوب من القهوة أو الشاي للحصول على تجربة فريدة وشهية..