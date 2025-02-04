مشروب الليمون بالنعناع.. وصفة منعشة وسهلة لتحضير ألذ مشروب صيفي

يعد مشروب الليمون بالنعناع من أكثر المشروبات الطبيعية المنعشة التي تمنح الجسم الترطيب والطاقة، خاصة في الأجواء الحارة. بطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، يمكنك الاستمتاع به في أي وقت كخيار صحي ومنعش. اكتشف الطريقة المثالية لتحضيره في دقائق.

كتب محمد سعد – لا غنى على الاطلاق من وجود العصائر الفريش الطازجة فى كل منزل، فهى من الضروريات التى يحتاج لها جسم الإنسان خاصة في درجات الحرارة المرتفعة فى فصل الصيف، تساعد فى ترطيب الجسم بشكل جيد من العوامل المحيطة به من ارتفاع درجات الحرارة، وعلى رأسها الليمون بالنعناع من المشروبات الطبيعية، وتحرص ربة المنزل على تجهيزه لأنه من أسهل المشروبات فى التحضير بشكل سريع، وتستطيع التعرف على طريقة عمل عصير الليمون والنعناع بشكل صحيح من خلال السطور التالية.

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فوائد عصير الليمون بالنعناع للانسان

تتعد الفوائد التى لا حصر لها لعصير الليمون بالنعناع ومن أبرزها ما يلي:

الليمون مصدر غني بفيتامين سي.

الليمون بالنعناع يساعد فى الوقاية من الأمراض المزمنة.

له دور بارز فى إنقاص الوزن.

يزيد هذا العصير من نضارة البشرة.

يسهل الهضم وينعش التنفس.

يعالج نزلات البرد.

يمنع من تكون حصوات الكلي.

امتصاص الأمعاء للحديد.

يساهم فى التخلص من السموم من الجسم.

طريقة عمل وصفة عصير الليمون بالنعناع

يمكنك اعداد عصير الليمون بالنعناع بكل سهولة ومكونات بسيطة للغاية لجميع افراد أسرتك من الكبار والصغار كما يلى:

المكونات:

ليمون.

عدد أوراق من النعناع.

سكر حسب الحاجة.

مقدار من الماء.

مكعبات ثلج.

شرائح من الليمون للتزيين.

طريقة التحضير:

نجهز الخلاط الكهربائي.

نغسل الليمون والنعناع جيدا.

نقشر الليمون ونقطعه الى نصفين، ثم نضيف السكر و النعناع ومكعبات الثلج والماء حسب الكمية.

يتم تشغيل الخلاط لخلط المكونات جيدا.

يتم تصفية العصير جيدا.

يصب في كاسات التقديم، ونضع بعض من قطع الثلج.

يتم تزيين الكاسات بشرائح الليمون، ويقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل سوزي الليمون بالنعناع

هذه طريقة اخري لعمل الليمون بالنعناع او ما يعرف بعصير السوزى فيما يلي:

المكونات:

ليمون.

لتر ماء يكون مثلج.

اوراق من النعناع.

عدة أعواد القرفة.

سكر حسب الحاجة.

مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع الليمون والماء في داخل الخلاط الكهربائي.

ثم نضيف له القرفة، ثم السكر او ممكن بالعسل.

نقوم بخلط تلك المكونات جيدًا في الخلاط.

تصفية عصير الليمون ونضعه في كاسات خاصة بالتقديم.

نضع بعض من مكعبات الثلج وبالهنا والشفا.

مع هذه الطريقة البسيطة، يمكنكِ تحضير مشروب الليمون بالنعناع المنعش في المنزل والاستمتاع بمذاقه الرائع وفوائده الصحية. جربيه اليوم وقدميه بارداً لمزيد من الانتعاش.