طريقة سهلة لتحضير المارشميلو في البيت.. قوام ناعم وطعم رائع

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طريقة عمل المارشميلو في البيت
يمكن إعداد المارشميلو في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة وبشكل مضمون ونظيف بدون اضافة اى مواد حافظة على النحو الآتي:
المكونات:
- أثنان ملعقة من الجيلاتين البودرة.
- نصف كوب سكر البودرة.
- اثنان كوب من السكر.
- كوب واحد من الماء.
- نصف كوب نشا.
- ربع كوب عسل النحل الأصلى.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير المارشميلو في البيت
يتم تجهيز المكونات السابقة ثم يتم اتباع الخطوات الخاصة بالتحضير فى النقاط الآتية:
- نحضر وعاء نضيف به نصف كوب ماء ثم الجيلاتين البودرة ونقوم بخلطهم بشكل جيد.
- نترك الخليط بعد أن يصبح قوامه ثقيل.
- نحضر وعاء آخر به نصف كوب من الماء والسكر والعسل وثم نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة.
- تقليب جميع المكونات حتى تغلي هذه المكونات ويذوب السكر تماما.
- نرفع هذا الوعاء من على النار، ويتم مزج معهم الجيلاتين بالمضرب الكهربائي جيداً.
- نقوم باضافة خليط السكر بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق حتى يزداد حجم الخليط والحصول على خليط يكون قوامه كريمي.
- قومى بإضافة الفانيليا مع الاستمرار في الخفق، ثم نحضر صينية ذات مقاس مناسب، ثم نقون بدهنها بقليل من الزيت ونضع ورق الزبدة.
- نضع خليط المارشميلو و نساويه بواسطة الملعقة، ثم لمدة ساعتين يترك ليجف المارشميلو بشكل جيد.
- فى وعاء آخر نضيف فيه السكر والنشا ونقوم بخلطهم مع بعضهم ثم نضع عليهم المارشميلو.
- نقوم بتقطيعه باستخدام السكينة إلى قطع صغيرة ثم نضعه في أطباق التقديم للأطفال وبألف هنا وشفا.