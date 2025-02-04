طريقة سهلة لتحضير المارشميلو في البيت.. قوام ناعم وطعم رائع

يعتبر المارشميلو من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، ويمكنكِ تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة دون الحاجة إلى شراء الجاهز. جربي هذه الوصفة السريعة للحصول على مارشميلو طري ولذيذ بمذاق لا يقاوم.

كتب محمد سعد – يفضل العديد من الأشخاص تناول حلوى المارشميلو وهى من الحلويات الجيلاتينية المشهورة وبالأخص الأطفال، ويقوم أولياء الأمور بشرائها على الدوام لأطفالهم، ومنها الكثير من النكهات التى يمكن لكل ربة المنزل من القيام بتحضيرها منها أطعم المانجو والموز والخوخ وغيرها من النكهات الجميلة، حيث تبحث العديد من ربات البيوت فى البحث عن طريقة تحضيرها في المنزل بدل من أن تقوم بشرائها من المحلات، لضمان عدم وجود مواد حافظة تضر بصحة أطفالها، وتوجد طريقة سهلة للغاية لتحضير المارشميلو وبسيطة ولا تتطلب الكثير من الوقت وبمكونات اقتصادية وغير مكلفة على الاطلاق،تابعوا معنا المقال التالي.

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المحتويات 1 طريقة عمل المارشميلو في البيت

طريقة عمل المارشميلو في البيت 2 المكونات:

المكونات: 3 طريقة تحضير المارشميلو في البيت

طريقة تحضير المارشميلو في البيت 4 يتم تجهيز المكونات السابقة ثم يتم اتباع الخطوات الخاصة بالتحضير فى النقاط الآتية: طريقة عمل المارشميلو في البيت يمكن إعداد المارشميلو في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة وبشكل مضمون ونظيف بدون اضافة اى مواد حافظة على النحو الآتي: المكونات: أثنان ملعقة من الجيلاتين البودرة.

نصف كوب سكر البودرة.

اثنان كوب من السكر.

كوب واحد من الماء.

نصف كوب نشا.

ربع كوب عسل النحل الأصلى.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا. طريقة تحضير المارشميلو في البيت يتم تجهيز المكونات السابقة ثم يتم اتباع الخطوات الخاصة بالتحضير فى النقاط الآتية: نحضر وعاء نضيف به نصف كوب ماء ثم الجيلاتين البودرة ونقوم بخلطهم بشكل جيد.

نترك الخليط بعد أن يصبح قوامه ثقيل.

نحضر وعاء آخر به نصف كوب من الماء والسكر والعسل وثم نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة.

تقليب جميع المكونات حتى تغلي هذه المكونات ويذوب السكر تماما.

نرفع هذا الوعاء من على النار، ويتم مزج معهم الجيلاتين بالمضرب الكهربائي جيداً.

نقوم باضافة خليط السكر بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق حتى يزداد حجم الخليط والحصول على خليط يكون قوامه كريمي.

قومى بإضافة الفانيليا مع الاستمرار في الخفق، ثم نحضر صينية ذات مقاس مناسب، ثم نقون بدهنها بقليل من الزيت ونضع ورق الزبدة.

نضع خليط المارشميلو و نساويه بواسطة الملعقة، ثم لمدة ساعتين يترك ليجف المارشميلو بشكل جيد.

فى وعاء آخر نضيف فيه السكر والنشا ونقوم بخلطهم مع بعضهم ثم نضع عليهم المارشميلو.

نقوم بتقطيعه باستخدام السكينة إلى قطع صغيرة ثم نضعه في أطباق التقديم للأطفال وبألف هنا وشفا.

مع هذه الطريقة البسيطة، يمكنكِ تحضير المارشميلو في المنزل بسهولة والاستمتاع به في أي وقت. قدميه كوجبة خفيفة أو أضيفيه للحلويات والمشروبات لمذاق أكثر تميزًا.