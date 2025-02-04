طريقة عمل الكيكة العادية بدون دقيق أبيض.. وصفة مميزة بطعم رائع

إذا كنتِ تبحثين عن بديل صحي للكيكة العادية بدون استخدام الدقيق الأبيض، فإليكِ هذه الوصفة المبتكرة التي تمنحكِ كيكة لذيذة وهشة بمكونات بسيطة ومتوفرة. جربيها اليوم واستمتعي بمذاق رائع وخفيف يناسب مختلف الأذواق.

كتب محمد سعد – سهلة التحضير ويمكن تناولها بكل الأوقات، ويحبها الأطفال بشكل خاص بسبب طعمها اللذيذ الشهي وعدم استخدام الدقيق الأبيض بها، وتحتاج فقط لاستخدام مكونات بسيطة لتحضيرها بالمنزل، ويتم تحضيرها كذلك بخطوات بسيطة جدًا وسريعة، لذا سنعرفك هنا على طريقة عمل الكيكة العادية من غير دقيق أبيض بكل سهولة وبشكل سريع.

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عمل الكيكة العادية

نحتاج في عمل الكيكة العادية لمكونات بسيطة واستبدال دقيق أبيض بالدقيق الذرة، وفيما يلي المكونات التي نحتاجها في عمل هذه الكيكة على النحو التالي:

كوبان ونصف دقيق ذرة.

أربع بيضات.

كوب حليب دافئ.

كوب وربع سكر.

كوب إلا ربع زيت.

كيس بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة عمل الكيكة العادية من غير دقيق أبيض

فيما يلي نوضح لك طريقة عمل الكيكة العادية من غير دقيق أبيض في المنزل بكل سهولة على النحو التالي: