يعتبر بسكويت التمر الهش من ألذ وأشهى الحلويات المنزلية التي يمكنكِ تحضيرها بسهولة لتقديمها مع الشاي أو القهوة. فهو يجمع بين الطراوة ونكهة التمر الغنية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكِ ولعائلتكِ في أي وقت. اكتشفي طريقة تحضيره بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

كتب محمد سعد – بسكويت التمر من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين ويتميز بسهولة تحضيره في المنزل بتكاليف منخفضة ويمكنك صنعه باستخدام كوب واحد من الدقيق فقط، مما يوفر لك المال مقارنة بشرائه من المتاجر لذلك سوف نحرص على توضيح كيفية تحضير بسكويت التمر الهش في المنزل من خلال إحضار المكونات البسيطة لذلك واتباع طريقة التحضير السهلة.

إقرأ ايضاً : بسكويت التمر الهش.. طريقة سهلة لتحضيره في المنزل بمذاق شهي

بسكويت التمر الهش

مكونات تحضير بسكويت التمر الهش:

كوب واحد من الدقيق.

كوب زبدة.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

عجوة تمر حسب الحاجة.

طريقة تحضير بسكويت التمر

في وعاء اخلطي المكونات الجافة مثل الدقيق والبيكنج بودر والملح معًا. في وعاء آخر ضعي الزبدة والسكر ثم اخفقيها جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط فاتحًا. أضيفي البيض والفانيليا واستمري في الخفق حتى تحصلي على قوام كريمي. أضيفي المكونات الجافة تدريجيا إلى المكونات السائلة وقلبي حتى تتجانس. اعجني الخليط حتى يتماسك العجين ويصبح ناعمًا ولا يلتصق باليدين. غطي العجينة واتركيها لترتاح لمدة 15 دقيقة. امزجي التمر مع الزبدة ويمكنك طحنه في الكبة إذا رغبت ثم قسميه إلى شرائح صغيرة. ضعي العجينة بين ورقتين زبدة وافرديها باستخدام النشابة. انزعي الورقة العليا وقطعي العجينة إلى شرائح. ضعي شرائح التمر داخل العجينة ثم اثنيها وامسكي الأطراف بالشوكة. ضعي القطع في صينية الفرن ثم سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. أدخلي الصينية في الفرن لمدة 15-20 دقيقة، وإذا لم يتحمر السطح يمكنك تشغيل الشواية للحصول على لون ذهبي. ستحصلين في النهاية على بسكويت تمر طري ولذيذ بمذاق رائع.

الآن يمكنكِ تحضير بسكويت التمر الهش في منزلك بسهولة وبمذاق شهي ينافس الجاهز. قدميه مع مشروبكِ المفضل واستمتعي بأحلى الأوقات مع عائلتكِ.