طريقة تحضير برياني الدجاج بصلصة البرياني الحارة.. نكهة شهية بخطوات سهلة

برياني الدجاج من الأطباق الهندية الشهيرة التي تتميز بمذاقها الغني والتوابل العطرية التي تمنحها طعمًا فريدًا. إذا كنتِ من عشاق الأكلات الحارة، فإليكِ طريقة تحضير برياني الدجاج بصلصة البرياني الحارة التي تضيف له لمسة مميزة. جربيه اليوم واستمتعي بنكهات لا تُقاوم!

كتب محمد سعد – يعتبر البرياني هو أحد الأكلات الهندية اللذيذة والشهيرة التي لها مذاق شهي ورائع، وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص يرغبون في تناوله دائمًا، لذا سنعرفك هنا على طريقه تحضير برياني الدجاج بشكل سهل وبمكونات بسيطة، حتى إذا ما كنت ترغبين في تجديد الوصفات التي تقدمينها لأسرتك.

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تحضير برياني الدجاج

فيما يلي نوضح لك المكونات التي نحتاج إليها في تحضير برياني الدجاج على النحو التالي:

دجاجة مقطعة لست قطع.

كوب من الزبادي.

أربعة من حبات الطماطم المفرومة.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم.

زنجبيل مجفف على حسب الرغبه.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من بهارات برياني.

قرن فلفل مفروم حار.

ملعقة كبيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

عود من القرفة.

ثلاث أعواد من القرنفل.

نصف ملعقة من الهيل المطحون.

حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

بصلة مقطعة إلى جوانح ومقلية.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

نحتاج اربع اكواب من الأرز البسمتي مغسول ومنقوع.

حبتين من البطاطس المقلية.

عود من القرفة.

ثلاث حبات من الهيل.

ثلاث حبات من القرنفل.

رشة من الجنزبيل.

ورقتين من اللورا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود الصحيح.

طريقه تحضير برياني الدجاج

في النقاط التالية سنوضح لك طريقه تحضير برياني الدجاج على النحو التالي:

نجلب بوله ونضيف بها الدجاج المقطع ونتبله بالزبادي والطماطم والزنجبيل المفروم و المجفف والثوم والبهارات البرياني والفلفل الاسود والكزبرة والملح ونمزجهم جيداً.

ومجلب اناء على النار ونضيف إليها الزيت و نشوح البصل مع الفلفل الحار والقرنفل والهيل والقرفة و نمزجهم وبعد ذلك نضيف إليهم الدجاج ونقلب.

وبعد ذلك نضع غطاء الإناء ونترك الدجاج حتى يستوي تماماً.

ونأتي بعد ذلك بوعاء على النار ونضيف فيه الارز البسمتي والهيل والقرفة والزنجبيل وورق الغار والفلفل الاسود والهيل والماء ونمزج ونسلقها.

وبعد أن يستوي الأرز نضيفه فوق البطاطس والدجاج ونتركهم على نار هادئة لربع ساعه.

ونحضر طبق التقديم ونضيف إليها البرياني وتقدم ساخنة.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ تحضير برياني الدجاج بصلصة البرياني الحارة والاستمتاع بطعمه الغني والتوابل اللذيذة. قدميه مع الزبادي أو السلطة واستمتعي بوجبة شهية مع عائلتكِ.