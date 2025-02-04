من كيلو لبن فقط.. حضري 10 أكواب زبادي بيتي بطعم شهي وتوفير رائع

تحضير الزبادي في المنزل أصبح أسهل مما تتخيلين! فقط باستخدام كيلو واحد من اللبن، يمكنكِ إعداد 10 أكواب زبادي بيتي طازج بطعم رائع وقوام مثالي. جربي هذه الطريقة البسيطة والاقتصادية لتحصلي على زبادي صحي ولذيذ لكِ ولعائلتكِ.

كتب محمد سعد – تحرص على حماية كلا من المعدة والأمعاء، يساهم فى حماية العظام ويعزز من مناعة الجسم، الزبادي من الوصفات الفعالة للتخسيس والصحة بشكل عام،الزبادي من الأطعمة الرئيسية في كل بيت فى شهر رمضان للسحور، تسعى كل ربة منزل الى الحصول على الطريقة الصحيحة لعمل الزبادى فى المنزل حيث يخفف من حده الشعور بالعطش والجوع، ويتم تجهيزه بطريقة نظيفة ومضمونة وبتكلفة أقل، ونقدم المزيد من التفاصيل فى هذا المقال التالي.

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طريقة عمل الزبادى البيتى

الزبادي لها مسميات على حسب الدول فنجد فى مصر واليمن والخليج يعرف بأسم الزبادي، أما في دول الشام فهو تحت مسمى اللبن او الروب والرائب وهى تشير الى تخمير الزبادي ليكون كثيف ومغذي بشكل سليم، وهذه طريقة عمل الزبادي العادي بدون أى إضافات في البيت بمكونات بسيطة للغاية.

المكونات:

2 لتر من اللبن.

ثلاثة ملاعق كبار من الزبادي.

طريقة التحضير:

يتم وضع اللبن في وعاء واسع وعميق على النار حتى الغليان.

ثم يرفع اللبن من على النار حتى يبرد قليلا ويكون دافئا.

قوم بإضافة مقدار الزبادي مع التقليب السريع معا.

يتم وضع هذا الخليط في أواني صغيرة الحجم معدة للزبادي.

ثم يتم تركه في مكان دافئ ومظلم لمدة 7 ساعات على الأقل، أو يوضع داخل فرن دافئ على أن يكون قد سبق تشغيله لمدة 5 دقائق فقط ليسخن قليلا.

ثم يتم إغلاقه وبعدها يترك هذا الزبادي لمدة 7 ساعات.

ثم يتم تقديمه وبالهناء والشفا.

طريقة عمل الزبادى فى البيت بدون فرن

هناك طرق ووصفات مختلفة لاعداد الزبادى بالبيت وبأقل مجهود وهذا بدون الحاجة إلى استخدام الفرن وهي فيما يلي.

المكونات:

2 لتر من اللبن.

كوبان من الزبادي.

طريقة التحضير:

نخلط 3 ملاعق من اللبن مع الزبادي مع التقليب المستمر حتى يذوب الزبادي في اللبن.

ثم نضيف اللبن المخفوق مع الزبادي إلى باقى اللبن الدافئ مع التقليب بشكل مستمر.

يتم تجهيز صينية مرصوص بها عدة أكواب ويتم وضع الخليط فيها.

ثم تسخين 2 كوب من الماء ويوضع فى هذه الصينية من أسفل الأكواب حتى نصل إلى نصفها فقط.

يتم تغطية الصينية ويوضع عليها منشفة من حولها.

يترك هذا الزبادي في مكان دافئ لمدة تصل الى 7 ساعات، ثم نضعه في الثلاجة حتى تقديمه وبألف هنا وشفا.

الآن، يمكنكِ صنع الزبادي البيتي بسهولة في منزلكِ دون الحاجة إلى شراء الجاهز، مع ضمان الطعم الرائع والجودة العالية. جربيه اليوم واستمتعي بوجبة مغذية وطبيعية.