موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 2025 للقطاعين الحكومي والخاص وفعاليات احتفالية مميزة

أعلنت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة يوم التأسيس لعام 2025، حيث سيحصل الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص على عطلة رسمية احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية العريقة. ويشهد يوم التأسيس فعاليات تاريخية مميزة تعكس الإرث الثقافي والتاريخي للمملكة.

كتب محمد سعد – تحتفي المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس كحدث وطني يعكس عراقة تاريخها وأصالة جذورها، وحرصًا على إحياء هذه الذكرى المجيدة، تمنح وزارة الموارد البشرية إجازة رسمية لجميع العاملين في مختلف القطاعات، مما يتيح للجميع فرصة المشاركة في الاحتفالات واستذكار أمجاد الوطن، وتعزز هذه الإجازة الهوية الوطنية من خلال الفعاليات الثقافية والعروض التراثية التي تزين المدن، لتُضفي أجواء من الفخر والانتماء على جميع المواطنين.

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موعد اجازة يوم التأسيس السعودي 2025

تجسيدًا لحرص القيادة السعودية على ترسيخ القيم التاريخية وتعزيز الانتماء الوطني، وتنفيذًا للمرسوم الملكي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يوم الأحد 23 فبراير 2025، الموافق 24 شعبان 1446، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع القطاعات بمناسبة يوم التأسيس السعودي، ومن المقرر أن يعود جميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص إلى أعمالهم يوم الاثنين 24 فبراير 2025، الموافق 25 شعبان 1446.

اجازة يوم التأسيس للقطاع الحكومي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن إجازة يوم التأسيس للقطاع الحكومي ستوافق يوم السبت 22 فبراير 2025، ونظرًا لكون هذا اليوم عطلة أسبوعية رسمية، فقد تقرر تمديد الإجازة إلى يوم الأحد 23 فبراير، وفقًا للأمر الملكي الذي ينص على تعويض الإجازات الرسمية إذا تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، ويهدف هذا القرار إلى منح المواطنين والمقيمين فرصة للاستمتاع بالاحتفالات الوطنية والمشاركة في الفعاليات المخصصة لهذه المناسبة التاريخية.

اجازة يوم التأسيس للقطاع الخاص

يحق لمؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية منح موظفيها إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة يوم التأسيس السعودي، والذي يوافق 22 فبراير 2025، الموافق 23 شعبان 1446، وفقًا للمرسوم الملكي، وتتيح هذه الإجازة للعاملين فرصة للمشاركة في الفعاليات والاحتفالات الوطنية، ما لم يتم الاتفاق على ترتيبات أخرى بين المنشأة والموظف.

كم عدد ايام اجازة يوم التأسيس

يُعد يوم التأسيس السعودي مناسبة وطنية بارزة تحتفي بذكرى قيام الدولة السعودية الأولى، ويُصادف هذا اليوم 22 فبراير من كل عام، حيث تمنح المملكة إجازة رسمية لجميع القطاعات الحكومية والخاصة، وفي هذا العام 2025، يوافق يوم التأسيس يوم السبت 22 فبراير، وبناءً على ذلك، تم اعتماد يوم الأحد 23 فبراير كإجازة تعويضية، مما يتيح للموظفين إجازة ممتدة لثلاثة أيام متتالية، تبدأ من يوم الجمعة وتنتهي الأحد، ليحظى الجميع بفرصة الاستمتاع بهذه المناسبة الوطنية العريقة.

يوم التأسيس السعودي يمثل فرصة لاستذكار التاريخ العريق للمملكة وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الاحتفالات والفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على إرثها الثقافي العريق.