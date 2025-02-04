طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في المنزل بأسهل الخطوات

ُتعد الفطير المشلتت الفلاحي من أشهر المعجنات التقليدية في المطبخ المصري، حيث يتميز بطعمه الغني وقوامه المقرمش والهش. يمكن تحضيره في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة ومتوفرة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للإفطار أو العشاء.

كتب محمد سعد – الفطير المشلتت الفلاحي هو واحد من أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ المصري، ويتميز بمذاقه اللذيذ وقوامه الهش، ويعد من الأكلات المحبوبة في المناسبات والأعياد، ويتم تحضير الفطير المشلتت باستخدام مكونات بسيطة ولكنه يتطلب بعض المهارة في التحضير للحصول على الشكل والهشاشة المثالية، وإليك طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي.

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مكونات الفطير المشلتت الفلاحي

2 كوب من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

ماء حسب الحاجة.

سمن مذاب للدهن.

سكر اختياري.

الطريقة

تحضير العجينة، في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع رشة الملح، وأضيفي الزيت إلى الدقيق، وامزجيهما جيداً حتى يختلط السمن مع الدقيق ويصبح قوامه مثل الرمال.

ثم ضعي الماء تدريجياً واستمري في العجن حتى تحصلين على عجينة ناعمة ومرن، ويجب أن تكون العجينة ملساء ولا تلتصق باليد.

تشكيل العجينة، قومي بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم، وعلى سطح مرشوش بالدقيق، افردي كل كرة عجين باستخدام يديك حتى تصبح رقيقة جداً.

ضعي طبقة من السمن على العجينة الرقيقة بعد فردها، ثم قومي بطيها عدة مرات على شكل طيات، واستمري في دهن السمن على العجينة خلال كل عملية طي.

سخني مقلاة ثقيلة أو طاجن على نار متوسطة، وضعي الفطير في المقلاة واطهيه على نار هادئة، ثم اقلبيه عندما يصبح لونه ذهبياً، يمكنك الضغط على الفطير بيدك أو بملعقة للحصول على قرمشة من جميع الجوانب.

استمري في الطهي حتى يصبح الفطير هشاً وذهبي اللون من جميع الجهات.

بعد إخراج الفطير من المقلاة، يمكنك دهنه بمزيد من السمن أو السكر حسب الرغبة، كما يمكن تقديم الفطير المشلتت مع العسل أو المربى أو الجبن حسب الذوق.

من المهم أن تكون العجينة رقيقة جداً حتى تصبح الفطير هشاً ومشلتتاً، تأكدي من أن المقلاة تكون ساخنة قبل وضع الفطير لضمان الحصول على طابع مقرمش ولون ذهبي جذاب.

بخطوات سهلة وبسيطة، يمكنك الآن تحضير الفطير المشلتت الفلاحي في المنزل والاستمتاع بمذاقه الأصيل مع العائلة، سواء بالعسل أو الجبن أو أي حشوة مفضلة لديك.