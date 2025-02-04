ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة دافيد ألابا قبل مواجهة مانشستر سيتي

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة قبل مباراته المرتقبة أمام مانشستر سيتي، حيث أعلن النادي تفاصيل إصابة مدافعه النمساوي دافيد ألابا. وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس، مما يثير التساؤلات حول جاهزيته للمشاركة في المواجهة الحاسمة بدوري أبطال أوروبا.

كتب محمد سعد – أعلن ريال مدريد عبر حسابة الرسمي، عن إصابة المدافع السويسري دافيد ألابا مساء اليوم الثلاثاء خلال مباراة إسبانيول الماضية والتي خسارها الميرنجي في بطولة الدوري الإسباني في إطار الجولة الثانية والعشرين.

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إصابة دافيد ألابا

وذكر حساب ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي عبر منصة “أكس” يكشف فيها تفاصيل إصابة دافيد ألابا في بيان رسمي في تغريدة قائلا:” أظهرت الفحوصات التي أجريت للاعبنا دافيد ألابا، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، إصابته في العضلة المقربة بالساق اليسرى. سيتم تقييم تطور حالته”.

ومن المقرر ان يغيب المدافع السويسري دافيد ألابا خلال مباراة ليجانيس المرتقبة مساء غد الأربعاء على ستاد بوتاركي ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولم يكشف ريال مدريد حتي الآن مدة غياب اللاعب خلال الفترة المقبلة والتي يلعب بها الميرنجي في بطولة الدوري الإسباني و دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد و ليجانيس في بطولة كأس ملك إسبانيا

تبدأ مباراة ريال مدريد و ليجانيس مساء غد الأربعاء الموافق 4 من شهر فبراير 2025، في تمام الساعه العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، بينما الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودي، والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و ليجانيس

تذاع مباراة ريال مدريد و ليجانيس مساء غد الأربعاء عبر قنوات أس سي الرياضية السعودية المشفرة عبر البث الفضائي، بتعليق فهد العتيبي.

إصابة دافيد ألابا تمثل تحديًا لريال مدريد قبل لقاء مانشستر سيتي، حيث يسعى الفريق لتعويض غياب اللاعب ووضع خطة تكتيكية مناسبة لضمان الاستقرار الدفاعي في المواجهة المنتظرة.