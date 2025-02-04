تشكيل الهلال المتوقع أمام برسبوليس في دوري أبطال آسيا – مفاجآت منتظرة

ييترقب عشاق الهلال السعودي المواجهة المرتقبة أمام برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، حيث يستعد الزعيم بتشكيلة قوية تضم أبرز نجومه. وتشير التوقعات إلى احتمالية حدوث تغييرات مفاجئة في التشكيل الأساسي، مما يثير حماس الجماهير قبل اللقاء الحاسم.

كتب محمد سعد – استقر البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة برسبوليس مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة السابعه في دوري أبطال آسيا للنخبة ، ويرغب الزعيم في تعزيز نقاطةخلال دور المجموعات بطولة دوري الأبطال.

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ترتيب الهلال السعودي لمباراة برسبوليس

يدخل الزعيم السعودي لقاء برسبوليس مٌحتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه مؤقتًا قبل اللقاء المرتقب، لعب ست مباريات حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في لقاء وحيد ويمتلك 16 نقطة.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة برسبوليس في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: الحربي – كوليبالي – البليهي – كانسيلو

خط الوسط: سافيتش – نيفيز – مالكوم

خط الهجوم: سيزار – ليوناردو – سالم الدوسري.

موعد مباراة الهلال السعودي و برسبوليس في دوري أبطال آسيا

تبدأ مباراة الهلال السعودي و برسبوليس مساء اليوم الثلاثاء الموافق4 من شهر فبراير2025، في تمام الساعه 8 مساءًا بتوقيت القاهرة ، 9 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

غيابات الهلال السعودي لمباراة اليوم

يغيب عن صفوف الهلال السعودي مباراة برسبوليس في دوري أبطال آسيا، هذا الثلاثي عن لقاء اليوم ، الكسندر ميتروفيتش وياسر الشهراني و رينان لودي والذين بداعي الإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي و برسبوليس

من المقرر ان تذاع مباراة الهلال و برسبوليس على العديد من القنوات الرياضية عبر البث المشفر الفضائي، ومنها قناة الكأس و بي إن سبورت القطرية و أس سي الرياضية السعودية.

مباراة الهلال وبرسبوليس تحمل الكثير من التحديات، ومع التشكيلة المتوقعة التي قد تشهد مفاجآت، ينتظر عشاق الزعيم أداءً مميزًا يضمن للفريق مواصلة المشوار الآسيوي بنجاح.